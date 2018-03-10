В праздничные выходные власть на связи: в Гродно звонок на прямую линию оперативно решил проблему отсутствия горячей воды у семьи Дякун

Новости Беларуси. Когда большие выходные не повод для отдыха. 10 марта по субботней традиции чиновники всех уровней вновь были на связи с населением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Практика прямых телефонных линий продолжается. Решить таким способом свои вопросы не упустили возможность и многие белорусы. Так, в Гродно всего один звонок помог оперативно решить проблему.

В квартире супругов Дякун специалисты отключили газовую колонку. Во время плановой проверки выяснилось, что у потребителей отсутствует договор на услуги. Оставшиеся на четыре дня без горячей воды пенсионеры обратились на прямую линию.

А случилось у семьи Дякун неприятная история с газовой колонкой. Три года она служила пенсионерам верой и правдой, а во время очередной плановой проверки оказалось – куда-то пропал договор на оказание услуг. Так пожилые супруги зимой остались без горячей воды. На четвертый день они стали звонить на прямую линию в облисполком. И тогда вопрос решился оперативно.

Надежда Дякун, житель Гродно:

Я не могу понять, чего они отключили мне колонку. Отключили колонку, я звоню сыну. Сын приезжает, посмотрели и пошли по всем инстанциям.

Галина Буро, СТВ:

Вот этот дом за моей спиной давно требовал капремонта. Фасад был в трещинах, стены не утепленные. Местные жители решили попробовать позвонить на прямую линию облисполкома. Результат – налицо.

На прямой линии вопросы по ремонту зданий лидируют с солидным отрывом – коммунальники по каждому звонку выезжают на оценку дома и формируют список первоочередников. В топе также тема дорог.

Игорь Попов, управляющий делами Гродненского облисполкома:

Люди обращаются с вопросами ремонта дорог. Пока еще такая погодная распутица, основные работы будут проведены во втором квартале, когда возможно будем делать и грейдирование, и подсыпку.