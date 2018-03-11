Виноделие и виноградарство в Беларуси – миф или реальность? Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Виноградарство в Беларуси – миф или реальность? Отечественные специалисты уверены: в связи с изменением климата в стране можно с успехом развивать даже виноделие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом говорит опыт прибалтийских и скандинавских стран. Так где же спеет вкусный белорусский виноград? Выясняла Анастасия Дехтяр.

Анастасии Дехтяр, СТВ:

Здесь считают, что песня белорусского винограда еще не спета. Солнечная ягода созрела для того, чтобы если не потеснить белорусский бренд бульбу, так хотя бы стать лидером сельхозвозделывания. Причем предпосылки уже есть.

Корень белорусского виноградного дела едва ли не на поверхности, и коль его удобрить, то и разрастется отрасль не хуже гибкой лозы. Пресловутое глобальное потепление не оставило климатические нормы Беларуси без сдвига. Уже сейчас агроклиматические зоны переместились на 150 километров: северная уходит, а на юге появляется новый метеопояс. Впору глянуть и в окно: весна шагает по сугробам! Да и урожайность отечественных арбузов доказывает: белорусская почва – благодатная.

Владимир Бобков, член инициативной группы «Виноградарей и виноделов Беларуси»:

У наших соседей это направление очень хорошо и перспективно развивается. Я имею в виду не только наших южных соседей – Украину, Россию, в том числе наши соседи Польша и Прибалтика. Весь мир занимается виноградарством и виноделием, Нам бы хотелось сделать Беларусь виноградарской и винодельческой страной. Белая Русь – белые вина.

Но все же виноград в нашей стране скорее культура частных подворий. Причем выращивают грозди и в северном регионе, и диаметрально южном, и в теплицах, и открытым способом. Технологию давно освоили любители. Впрочем, успешный урожай зависит и от сорта, подобранного под условия произрастания. Шардоне, Рислинг рейнский, Пино-нуар – классика, освоенная белорусскими агроэнтузиастами.

Петр Ванюк, председатель клуба «Виноградари Гомельщины»:

У нас где-то на две недели раньше созревает, и мы можем позволить себе больший выбор в выращивании сортов. Если собрать всю коллекцию по всем виноградарям, будет за 150.

В республике заложены плантации винограда на площадях в 80 гектаров, из которых 50 – в рамках реализации госпрограммы по плодоводству. Основные посадки в Пинском районе, порядка 10 гектаров отведены для выращивания на Гомельщине.

Там вызревают технические сорта, урожай идет на создание собственной белорусской сырьевой базы для винодельческой отрасли. Такое импортозамещение уже 7 лет позволяет выпускать белорусские полусухие и полусладкие натуральные виноградные вина.

Вкусить сочную ягоду столовых сортов и проникнуться ароматом переработки технических. Культура наслаждения напитком богов из древности. Домашнее или, как принято называть среди виноэстетов, гаражное вино.

Лучший сомелье Беларуси – Александр Кульбачко – за свою карьеру эксперта в области винопроизводства продегустировал больше 1000 сортов. С напитком из белорусских ягод познакомился не так давно, однако ноты отечественного разлива складываются и в душевный проигрыш, и в настоящий выигрыш.

Александр Кульбачко, сомелье:

Мне оно очень сильно напомнило испанский «Вердехо» – такая очень кислотная, легкая стилистика. Это вино можно продавать, это вино прямо сегодня можно ставить на полку, этим можно удивлять гостей из-за рубежа.

Белорусское виноделие очень похоже на британское. Те же сорта холодоустойчивые используются, те же вкусы, то же послевкусие. Просто очень подобные вина. Задаю себе вопрос: почему английское вино может стоить 25 фунтов за бутылку, а белорусское нет? Тоже может на самом деле. Чуть-чуть опыта.