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Знакомство с этническими и культурными ценностями: гости из разных стран предпочли провести большие выходные в Беларуси

10 марта 2018 15:51
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Новости Беларуси. Многие иностранные граждане предпочли провести эти дни в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Знакомство с этническими и культурными ценностями: гости из разных стран предпочли провести большие выходные в Беларуси-1

Туристы из разных стран приехали на уик-энд. На карте путешествий не только исторические, но и культурные достопримечательности. Например, гости из Арабских Эмиратов сегодня знакомились с этническими ценностями наших предков. В экспозиции музейного комплекса старинных ремесел они нашли увлекательные и близкие по колориту к собственной культуре предметы.

Знакомство с этническими и культурными ценностями: гости из разных стран предпочли провести большие выходные в Беларуси-3

Али Аль-Кятьби, турист (Объединенные Арабские Эмираты):
Рекомендую всем посмотреть на эту страну, прочувствовать ее. Я хочу еще раз сюда вернуться, чтобы открыть все то, что еще не успел увидеть и посмотреть.

Знакомство с этническими и культурными ценностями: гости из разных стран предпочли провести большие выходные в Беларуси-5

Ежегодно нашу страну посещает более трехсот тысяч туристов. Среди стран, вне СНГ, больше всего гостей – из Китая, Германии и Латвии.

Знакомство с этническими и культурными ценностями: гости из разных стран предпочли провести большие выходные в Беларуси-7

# общество # Туризм # Фотофакт # Али Аль-Кятьби

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