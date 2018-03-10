Знакомство с этническими и культурными ценностями: гости из разных стран предпочли провести большие выходные в Беларуси

Новости Беларуси. Многие иностранные граждане предпочли провести эти дни в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Туристы из разных стран приехали на уик-энд. На карте путешествий не только исторические, но и культурные достопримечательности. Например, гости из Арабских Эмиратов сегодня знакомились с этническими ценностями наших предков. В экспозиции музейного комплекса старинных ремесел они нашли увлекательные и близкие по колориту к собственной культуре предметы.

Али Аль-Кятьби, турист (Объединенные Арабские Эмираты):

Рекомендую всем посмотреть на эту страну, прочувствовать ее. Я хочу еще раз сюда вернуться, чтобы открыть все то, что еще не успел увидеть и посмотреть.