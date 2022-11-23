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В Совете Республики одобрили законопроект об амнистии

23 ноября 2022 15:13
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Новости Беларуси. Законопроект «Об амнистии в связи с Днем народного единства» коснется более 8 000 человек. Его 23 ноября одобрили сенаторы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Совете Республики одобрили законопроект об амнистии-1

Проект закона разработали по поручению главы государства. Так, предполагается освободить от различных видов наказаний осужденных из мест лишения свободы, в том числе несовершеннолетних, из исправительных учреждений открытого типа, а также из уголовно-исполнительных инспекций. Возможно также сокращение срока наказания на год почти 4 тысячам человек.

В Совете Республики одобрили законопроект об амнистии-4

Тамара Шатликова, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Это очень важный документ. Акт гуманизма, которым государство выражает принцип доверия к лицам, совершившим преступления. Амнистия это шанс, который дает государство тем, кто вступил в конфликт с законом, стать твердо на путь исправления. Примечательно, что в законе об амнистии определены не только категории преступлений и граждан, которые подлежат амнистированию, но и закреплена обязанность взять на учет лица, которые будут освобождены по амнистии, оказать им помощь в трудоустройстве, лечении, получении образования.

В Совете Республики одобрили законопроект об амнистии-7

Подобная практика в нашей стране не нова и обычно никак не ухудшает криминогенную обстановку. По мнению сенаторов, большинство тех, кто ощутил на себе степень доверия государства в виде амнистии, не решаются на опрометчивые поступки вновь.

# Закон # общество # Тамара Шатликова # Александр Лукашенко # Фотофакт

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