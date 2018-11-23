«Он – пылесос, вакуум, дыра». Белорусский психоаналитик о Ли Харви Освальде

В 1959 году увлечённый марксизмом и коммунизмом Ли Харви Освальд перебирается в Советский Союз.

Анна Климович, психоаналитик:

Его манила некая «достоевщина». Даже, когда он попросил политического убежища, ему переводчица подарила книжку «Идиот».

Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ:

Для американца 50-ых марксист – это, как сейчас анархист. В принципе, то, что против традиционного американского образа жизни.

Не потому, что он проникся «Капиталом» и безумно любил Никиту Хрущёва.

За плечами юноши остаётся и брошенная школа, и служба в морской пехоте. Там за три года он умудряется несколько раз попасть под трибунал за систематические драки.