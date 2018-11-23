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«Он – пылесос, вакуум, дыра». Белорусский психоаналитик о Ли Харви Освальде

23 ноября 2018 18:00
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В 1959 году увлечённый марксизмом и коммунизмом Ли Харви Освальд перебирается в Советский Союз.

«Он – пылесос, вакуум, дыра». Белорусский психоаналитик о Ли Харви Освальде-1

Анна Климович, психоаналитик:
Его манила некая «достоевщина». Даже, когда он попросил политического убежища, ему переводчица подарила книжку «Идиот».

Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ:
Для американца 50-ых марксист – это, как сейчас анархист. В принципе, то, что против традиционного американского образа жизни.

Не потому, что он проникся «Капиталом» и безумно любил Никиту Хрущёва.

За плечами юноши остаётся и брошенная школа, и служба в морской пехоте. Там за три года он умудряется несколько раз попасть под трибунал за систематические драки.

«Он – пылесос, вакуум, дыра». Белорусский психоаналитик о Ли Харви Освальде-4

Вадим Гигин:
Отзывы о его службе в морской пехоте – тоже разные. От того, что не сдавал стрелковые нормативы, не мог попасть, до того, что был таким невзрачным, малозаметным, обычным, серым солдатом, как и все.

Анна Климович:
Он не знает, кто он. У него внутри – пустота. Он – пылесос, вакуум, дыра.

Ли Харви Освальд. Минский след подозреваемого в убийстве Кеннеди

# История # общество # Анна Климович # Вадим Гигин

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