Элита Вооружённых Сил: в Беларуси чествовали лучших военнослужащих и их матерей

Новости Беларуси. В Беларуси 23 ноября чествовали лучших военнослужащих – солдат, которые проходят срочную службу в Вооруженных Силах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди них исключительно отличники по боевой и физической подготовке. Но самое главное, конечно, надежный тыл. Впервые на церемонию пригласили мам. Репортаж Александра Лучонка.

К отправке в артиллерийские войска своего сына Артема Людмила сперва отнеслась скептически. Однако сомнения развеялись буквально через несколько месяцев. Поэтому по-декабристски последовала из Бреста в Минск за ним. Сына назвали одним из лучших военнослужащих, и это уже не просто материнское суждение – мнение профессиональных военных.

Людмила Ярмолич:

В первую очередь приятно. Зная своего ребенка, я понимаю, что где-то даже может это и заслужено. Я думаю, что армия даже немножко нас сблизила.

Антон этой весной зенитно-ракетные войска выбрал неслучайно. Трепетно держа мать за руку, признался не столько на камеру, сколько ей: планирует продолжить семейную традицию.

Антон Шаляк, военнослужащий:

Меня больше всего удивило какое-то доверие к военнослужащим именно в нашем полку. Работа на технике. Отношение офицеров к солдатам срочной военной службы. Все на доверии основывается.

Точная стрельба, умение держать удар условного противника и четкий строевой шаг – совершенство в военном деле включает немало составляющих. В Центральном Доме офицеров собрались больше полусотни лучших бойцов. Часы в подарок каждому – будто символ того, что время службы нельзя назвать потраченным.

Андрей Равков, министр обороны Беларуси:

Спокойствие на белорусской земле, мирный труд белорусского народа у нас в стране – это результат в том числе и службы вот этой категории военнослужащих, военнослужащих срочной службы, благодаря тому, что они осваивают воинскую специальность, несут боевое дежурство.

Александр Лучонок, СТВ:

Сбор в Доме офицеров – своего рода знак уважения от командиров за хорошую службу. А эта звезда на здании – словно небольшой намек молодым солдатам от старших товарищей: возможно, когда-нибудь стоит примерить лейтенантские погоны.