В Гомеле проходят торжества по случаю 75-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Новости Беларуси. Торжества по случаю 75-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков стартовали 23 ноября в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, он стал первым областным центром Беларуси, который отвоевали красноармейцы. Это было 26 ноября 1943 года. Однако Гомельско-Речицкая наступательная операция началась 10 ноября. Две недели ожесточенных боев унесли порядка 20 тысяч жизней советских солдат.

Алексей Пиманов, житель Гомеля: Для меня Гомель дорогой город. Красавец, хороший, ухоженный. Спасибо руководству города за это дело.

Дамир Зарепов, житель Гомеля:

Для меня этот праздник значит освобождение моего родного города Гомеля от немецко-фашистских захватчиков. Я горжусь тем, что мой город освободила Армия Советского Союза.

В преддверии Дня освобождения торжества пройдут по многим адресам. В Гомеле намечена широкая культурная программа с участием клубов военно-исторической реконструкции из разных уголков страны.