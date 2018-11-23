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В Гомеле проходят торжества по случаю 75-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков

23 ноября 2018 11:47
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Новости Беларуси. Торжества по случаю 75-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков стартовали 23 ноября в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомеле проходят торжества по случаю 75-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков -1

В Гомеле проходят торжества по случаю 75-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков -3

В Гомеле проходят торжества по случаю 75-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков -5

В Гомеле проходят торжества по случаю 75-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков -7

Напомним, он стал  первым областным центром Беларуси, который отвоевали красноармейцы. Это было 26 ноября 1943 года. Однако Гомельско-Речицкая наступательная  операция началась 10 ноября. Две недели ожесточенных боев унесли порядка 20 тысяч жизней советских солдат.

В Гомеле проходят торжества по случаю 75-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков -10

Алексей Пиманов, житель Гомеля:
Для меня Гомель дорогой город. Красавец, хороший, ухоженный. Спасибо руководству города за это дело.

В Гомеле проходят торжества по случаю 75-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков -13

Дамир Зарепов, житель Гомеля:
Для меня этот праздник значит освобождение моего родного города Гомеля от немецко-фашистских захватчиков. Я горжусь тем, что мой город освободила Армия Советского Союза.

В преддверии Дня освобождения торжества пройдут по многим адресам. В Гомеле намечена широкая культурная программа с участием клубов военно-исторической реконструкции из разных уголков страны.

В Гомеле проходят торжества по случаю 75-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков -16

В Гомеле проходят торжества по случаю 75-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков -18

В Гомеле проходят торжества по случаю 75-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков -20

# Беларусь помнит # общество # Фотофакт

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