Министерство обороны наградило лучших солдат-срочников Беларуси

Часы в подарок из рук министра обороны получили 60 военнослужащих из разных соединений и воинских частей. Именно они продемонстрировали лучшие результаты в боевой подготовке в нынешнем учебном году.

Меня больше всего удивило доверие к военнослужащим, именно в нашем полку, отношение офицеров к солдатам срочной военной службы. Всё на доверии основывается.

Андрей Равков, министр обороны Беларуси:

На сегодняшний день у нас в стране, наверное, многие не совсем понимают то, что спокойствие на белорусской земле, мирный труд белорусского народа у нас в стране – это результат в том числе работы службы этой категории военнослужащих – военнослужащих срочной службы. Благодаря тому, что они ежедневно днем и ночью, в стужу, в зной, в мороз выполняют учебно-боевые задачи, осваивают воинскую специальность.

Гостями церемонии стали и родители военнослужащих. Именно от них, по мнению командиров, зависит, каким будет новое пополнение в белорусской армии.