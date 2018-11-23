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Министерство обороны наградило лучших солдат-срочников Беларуси

23 ноября 2018 14:30
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Новости Беларуси. Министерство обороны впервые решило отметить лучших солдат-срочников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их чествование прошло в Центральном Доме офицеров.

Министерство обороны наградило лучших солдат-срочников Беларуси-1

Министерство обороны наградило лучших солдат-срочников Беларуси-3

Министерство обороны наградило лучших солдат-срочников Беларуси-5

Часы в подарок из рук министра обороны получили 60 военнослужащих из разных соединений и воинских частей. Именно они продемонстрировали лучшие результаты в боевой подготовке в нынешнем учебном году.

Министерство обороны наградило лучших солдат-срочников Беларуси-8


 

Меня больше всего удивило доверие к военнослужащим, именно в нашем полку, отношение офицеров к солдатам срочной военной службы. Всё на доверии основывается.

Министерство обороны наградило лучших солдат-срочников Беларуси-11

Андрей Равков, министр обороны Беларуси:
На сегодняшний день у нас в стране, наверное, многие не совсем понимают то, что спокойствие на белорусской земле, мирный труд белорусского народа у нас в стране – это результат в том числе работы службы этой категории военнослужащих – военнослужащих срочной службы. Благодаря тому, что они ежедневно днем и ночью, в стужу, в зной, в мороз выполняют учебно-боевые задачи, осваивают воинскую специальность.

Гостями церемонии стали и родители военнослужащих. Именно от них, по мнению командиров, зависит, каким будет новое пополнение в белорусской армии.

Министерство обороны наградило лучших солдат-срочников Беларуси-14

# Армия Беларуси # общество # Андрей Равков # Фотофакт

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