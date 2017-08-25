«Он просто около 2-3 метров меня протянул». В дверях минского автобуса зажало трость инвалида

Если Вы готовы постоять за других – ездите в автобусе. Герой сюжета программы «Добро пожаловаться» хочет постоять за себя. Ведь езда в автобусе обошлась ему очень дорого – частичной потерей здоровья.

В нумерологии число 9 – знаковое. По своей сути, оно представляет начало и конец жизненного опыта человека. И несёт в себе последний земной урок человечества – прощение. У минчанина Сергея Голубовича с девяткой связаны неприятные ассоциации. Именно 9 августа, в автобусе №9 он едва не простился с жизнью.

Сергей Голубович:

Я сел в автобус и проехал одну остановку. Выходил последний, чтобы сзади никто не толкнул, чтобы никому не мешать.

В этом проходе закопошился.

Отметим, что закопошился Сергей Владимирович в силу своих физиологических особенностей. Мужчина – инвалид второй группы и передвигается с помощью трости. И проворство, увы, не его конёк.

Как мог, он вышел из салона автобуса. И здесь уровень адреналина зашкалил.

Сергей Голубович:

Он закрывает двери – и начинает движение. Заклинило дверьми палку, за ним пытаюсь, как могу, боком догонять. Он просто около 2-3 метров меня, таким образом, протянул.

По какой причине Сергей Владимирович не отпустил трость, застрявшую в дверцах, он не помнит, скорее всего, чисто инстинктивно, ведь трость для него – это опора жизни. Да и, скорее всего, отпустив её, он рухнул бы под колёса автобуса. А там уже – как судьба.



Сергей Голубович:

Было слышно, как люди кричали на весь автобус: «Стойте!» Он закрыл двери и спокойно поехал дальше.

Если хорошо постараться, то, в принципе, водителя можно понять. Он убедился, что все пассажиры вышли из салона, и продолжил движение. Серую трость, которую держал в руках Сергей, и которая зажалась дверцами автобуса, он просто на фоне серого асфальта мог не заметить. Сергей Голубович:

19 лет, у меня все категории прав, я ездил и на автобусах, и на самосвалах, на стройке, на КамАЗе, бетон возил. Если ты везёшь людей, то обязательно нужно убедиться, что двери закрыты и ничего не угрожает началу движения. Я просто не хочу, чтобы такой человеконенавистник продолжал водить автобусы.

Гнев и возмущение Сергея Владимировича можно понять, к проблеме с ногами добавились проблемы с плечевым суставом, который пострадал в результате происшествия с автобусом.

Передвигаться по жизни стало ещё сложнее. Кстати, хоть каким-то утешением может послужить факт, что в подобных ситуациях потерпевший, в зависимости от степени тяжести телесных повреждений, может получить от страховой компании компенсацию, в размере от 300 до 3000 евро.

Ольга Иващенко:

Перевозчиком является «Минсктранс», соответственно, потребителю, или пассажиру, в данном случае, нужно обращаться непосредственно с претензией к юридическому лицу, то есть, к «Минсктрансу». Необходимо обращаться в письменном виде с претензией, указать обстоятельства, при которых ему была причинена травма. Потребитель также имеет право заявить требование о выплате денежной компенсации морального вреда за некачественную услугу.

Увы, но наш герой уехал с места происшествия, не зафиксировав ни номер автобуса, ни показания свидетелей.

Даже время точно он не помнит.

В поликлинику он обратился лишь на следующий день, где ему поставили диагноз «повреждение плечевого сустава». 10 же августа Сергей Владимирович обратился с жалобой и в «Минсктранс». Транспортники обещали разобраться.

Константин Гололобов, начальник управления безопасности движения ГП «Минсктранс»:

По факту обращения заявителя проводится в «Автобусном парке № 6» разбор. Устанавливаем водителя, участвовавшего в данном инциденте.

ГАИ проводит разбор по данному факту. В случае подтверждения факта и установления личности водителя, меры и степени его виновности, конечно, водитель будет привлечён к ответственности, вплоть до окончания с ним трудовых отношений.

Сурово, но вероятно, справедливо, ведь всё могло завершиться в этой истории гораздо печальнее для Сергея Владимировича. Поэтому он и поделился свой историей, дабы водители были человечнее и внимательнее, а пассажиры – осторожнее и бдительнее.



Константин Гололобов, начальник управления безопасности движения ГП «Минсктранс»:

С заявителем мы также общались. Он имеет полное право обратиться в филиал «Автобусный парк № 6» для составления акта причинения вреда жизни и здоровью, по которому страховая компания будет принимать решение о выплате страхового возмещения, согласно причинённому ущербу.

Надо помнить, что при возникновении подобных ситуаций необходимо собрать как можно больше доказательств: это, конечно, место и время происшествия, номер автобуса, фамилии и адреса свидетелей, фото и видео, справки из аптек и медучреждений.