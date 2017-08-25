Экипажи выполняли сложнейший авиаэлемент: на трассе Минск-Могилев совершили посадку военные самолеты

Новости Беларуси. Военные самолеты 25 августа совершали посадку на трассе Минск-Могилев.Первым приземлился Ан-26, затем на посадку заходили штурмовики и истребители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экипажи выполняли сложнейший авиаэлемент. В данном случае летчики работают визуально, без средств навигации. Участок магистрали М4 стал аэродромным в рамках оперативно-тактических учений. Они проходили с участием техники Воздушно-космических сил России.