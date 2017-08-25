«Это волнительно и очень ответственно»: 500 курсантов Академии МВД приняли присягу 25 августа

Новости Беларуси. Первокурсники Академии МВД приняли присягу 25 августа. Торжественный ритуал прошел в символическом месте – на площади Государственного флага, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В строю – более 500 человек. Это будущие офицеры Министерства внутренних дел, Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля, Следственного комитета и других ведомств. Все они прошли серьезный отбор. Позади уже и курс молодого бойца.

Владимир Бачила, начальник Академии МВД Республики Беларусь:

Сегодня у Министерства внутренних дел праздник. Особенность этого праздника в том, что 500 курсантов Академии Министерства внутренних дел нового набора принесли присягу на верность Республике Беларусь и ее народу. Это для молодого пополнения очень знаковое событие: именно с этой минуты идет отсчет их и службы, и дальнейшей взрослой жизни.

Никита Лапатенко, курсант первого курса следственно-экспертного факультета Академии МВД Республики Беларусь:

После присяги, на самом деле, чувствую эйфорию. Так как после присяги мы идем на 2-дневное увольнение. Мы, так сказать, закончили на хорошем тоне курс молодого бойца. Это уже как завершающий этап того, что ты стал курсантом.

Мария-Ника Жукова, курсант первого курса следственно-экспертного факультета Академии МВД Республики Беларусь:

Принятие присяги – это волнительное событие в жизни каждого курсанта, и все офицеры через него проходят. Это очень важно, потому что мы подводим итоги всему тому, что мы сделали на учебном сборе. Это волнительно и очень ответственно, потому что мы клянемся, не щадя своей жизни защищать общество, наше государство и ее границу.