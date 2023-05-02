Он прошёл Великую Отечественную и войну в Японии. Ветерану из Гомельской области исполнилось 100 лет

Новости Беларуси. Парад на улице Советской в деревне Головинцы. Настоящий праздник сегодня устроили возле дома Александра Подлипского – ветерана Великой Отечественной войны и педагогического труда. Накануне он отметил свой столетний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А сегодня к нему пришли гости. Заглянула и Анна Корольчук.

Когда фашисты оккупировали его родной Климовичский район, Александр Подлипский почти сразу же стал партизанским связным. 18-летний парень, работая сельским учителем, добывал важную информацию и сам участвовал в диверсиях. Вспоминает, как с товарищами смог вычислить немецкого шпиона.

Александр Подлипский, ветеран Великой Отечественной войны:

Приехал на работу немец. Стали замечать, что в партизанских отрядах исчезают люди. Задались вопросом: кто? И решили за ним следить. Он не успел выстрелить, как у него выбили пистолет. Потом отвезли на допрос. Оказывается – шпион. И руководил он шпионскими немецкими школами. Воспоминания о своей жизни он рассказал в трех томах рукописи – почти как сценарий кинофильма. В 1943 году партизанский отряд «Победа» дошел до Краснополья и влился в ряды Красной армии. Александр Трофимович участвовал в операции «Багратион», в освобождении Бобруйска и Минска.

Анна Корольчук, корреспондент:

В стрелковом полку он прошел всю Восточную Пруссию, штурмовал Кенигсберг. Там и встретил Великую Победу. Бойца вместе с товарищами даже отправляли на парад в Москву, но вместо столицы состав командировали на восток. Впереди ждали новые испытания – суровые монгольские степи и война с Японией. На Родину вернулся только в 1947-м. В мирной жизни решил посвятить себя педагогике. 40 лет занимался воспитанием молодежи. В Головинской средней школе прошел всю карьерную лестницу: от учителя до директора. Дети и сейчас часто заглядывают в гости. Теперь уже на уроки памяти.

Татьяна Цирукова, директор Головинской средней школы:

Написал историю деревни Головинцы, оставил все это нам в наследие, поэтому мы счастливы, что имеем такую уникальную возможность общения с таким замечательным человеком. Легендарным человеком, который прошел всю войну. Не только Великую Отечественную. На сегодня выполняем все наказы Александра Трофимовича, часто приходим в гости. Независимо от акций, праздников. Если нужна какая-то помощь, мы всегда рядом.

Софья Хаврученко, ученица Головинской средней школы, правнучка Александра Подлипского:

Я очень горжусь своим прадедом, мне хочется с него брать пример во всем. Он хороший преподаватель, человек, семьянин. Он позитивный, активный, многое прошел в своей жизни. Любим, когда собираемся всей семьей, слушать рассказы из его жизни.