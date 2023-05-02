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Законопроект о предпринимательской деятельности готовят к первому чтению. На что он повлияет?

02 мая 2023 18:46
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Новости Беларуси. К первому чтению готовят новый законопроект о предпринимательской деятельности, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Он предусматривает реформирование систем малого и среднего бизнеса. Планируют корректировку некоторых нормативных правовых актов, а также переход от индивидуальных предпринимателей к малым и средним юридическим коммерческим организациям.  

Законопроект о предпринимательской деятельности готовят к первому чтению. На что он повлияет?-1

Сейчас проводят изучение реакции представителей бизнес-кругов на поднятые вопросы, чтобы уже на раннем этапе выявить и решить возможные проблемы. Одно из первых обсуждений прошло на заседании cовета по развитию предпринимательства при Мингорисполкоме.  

Законопроект о предпринимательской деятельности готовят к первому чтению. На что он повлияет?-4

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:  
Этот закон важен, необходимо его детально изучить для того, чтобы было всеобъемлющее потом у нас обсуждение и понимание той или иной ситуации, как это может отразиться на экономике города Минска в том числе.  

Законопроект о предпринимательской деятельности готовят к первому чтению. На что он повлияет?-7

Иван Вежновец, первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:  
У нас в Министерстве создана экспертная рабочая группа, в ходе которой мы рассматриваем какие-то альтернативные варианты изменения ценового регулирования, его переформатирования, которые бы позволили бизнесу более гибко влиять на ситуацию с учетом изменения конъюнктуры рынка.  

Законопроект о предпринимательской деятельности готовят к первому чтению. На что он повлияет?-10

Участники заседания подняли и другие важные темы. Так, было предложено отменить согласование разрешения на размещение наружной рекламы с жильцами жилого дома на пристроенных нежилых помещениях. Отдельное внимание уделили недавно принятому постановлению «О системе регулирования цен».  

# Государственная политика в сфере предпринимательства # общество # Иван Вежновец # Надежда Лазаревич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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