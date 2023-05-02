Законопроект о предпринимательской деятельности готовят к первому чтению. На что он повлияет?

Новости Беларуси. К первому чтению готовят новый законопроект о предпринимательской деятельности, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Он предусматривает реформирование систем малого и среднего бизнеса. Планируют корректировку некоторых нормативных правовых актов, а также переход от индивидуальных предпринимателей к малым и средним юридическим коммерческим организациям.

Сейчас проводят изучение реакции представителей бизнес-кругов на поднятые вопросы, чтобы уже на раннем этапе выявить и решить возможные проблемы. Одно из первых обсуждений прошло на заседании cовета по развитию предпринимательства при Мингорисполкоме.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Этот закон важен, необходимо его детально изучить для того, чтобы было всеобъемлющее потом у нас обсуждение и понимание той или иной ситуации, как это может отразиться на экономике города Минска в том числе.

Иван Вежновец, первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

У нас в Министерстве создана экспертная рабочая группа, в ходе которой мы рассматриваем какие-то альтернативные варианты изменения ценового регулирования, его переформатирования, которые бы позволили бизнесу более гибко влиять на ситуацию с учетом изменения конъюнктуры рынка.