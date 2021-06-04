Он появился ровно 145 лет назад по указу Александра II. Рассказываем историю Марьиногорского аграрно-технического колледжа

Новости Беларуси. Где можно научиться водить трактор или стать агрономом? Альма-матер ученых и Героев Соцтруда и одна из лучших кузниц кадров для сельского хозяйства, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. К 145-летию Марьиногорского аграрно-технического колледжа расскажем про историю и возможности заведения.

Яна Шипко, корреспондент:

Мало кто знает, что своим появлением Марьиногорский колледж обязан местному священнику Фоме Русецкому. Он собирал пожертвования на строительство храма. Тогда же родилась идея собрать средства еще и на сельскохозяйственную школу. Ведь землевладельцам Минской губернии в то время категорически не хватало квалифицированных кадров для управления своими имениями. Потому они охотно подключились к сбору. Помогли и сами крестьяне. Так, ровно 145 лет назад по указу императора Александра II и появилась Марьиногорская сельскохозяйственная школа.

Школа должна была готовить, как говорилось в указе, «сведущих» пахарей, скотников, надсмотрщиков над хозяйствами и ремесленников, в частности кузнецов, сыроваров, виноделов. Помещики хотели грамотных работников, а крестьяне, чтобы было куда направить на учебу сыновей. Этот корпус с трехметровыми стенами сохранился с самого открытия школы. В 1880 году он принял первых учеников. В первый класс тогда зачислили всего 28 человек. Изначально в школу набирали только мальчиков. Одним из требований была физическая выносливость, чтобы не давали слабину на сельхозработах.

Елена Свиридова, руководитель народного музея Марьиногорского аграрно-технического колледжа имени В. Е. Лобанка:

Первый управляющий, Федор Иванович Губин, уже в то время имел степень кандидата сельскохозяйственных наук. Он разработал концепцию, первый устав учреждения образования, в котором было предусмотрено все-все. Сначала готовили агронома, человека, который будет работать на земле. В этом видели необходимость все.

При первом руководителе появилось опытное поле, ферма, пасека. В последующие годы руководители школы старались «притянуть» самые передовые на то время технологии. Построили ферму, начали разводить птиц и свиней, еще в конце XIX века появилась своя метеорологическая станция.

Елена Свиридова:

Следующий руководитель – Котов Николай Иванович – мы тоже им гордимся, потому что он вывел школу на международный уровень. При нем были популярны сельскохозяйственные ярмарки. Он был заинтересован, чтобы продукция, которая здесь выращивалась и создавалась, была представлена далеко за пределами нашей страны. Надо отметить, что ему это удалось, потому что за время существования ярмарок школа завоевала больше 35 медалей разного уровня. Конечно, это не просто медали, а престиж.

За свою историю колледж 11 раз менял статус. После революции это будет уже сельскохозяйственный техникум. Именно в это время одним из самых ярких учеников был Михаил Рудович. Сегодня улица, на которой находится колледж, названа его именем.

Елена Свиридова:

Обычно присваивается имя какого-то известного выпускника, а Михаил Рудович не выпускник, а учащийся, он был студентом третьего курса, когда началась война с белополяками. Он примкнул к партизанскому отряду, который действовал недалеко, километрах в 30 отсюда. Занимался активной подпольной деятельностью, подключил своих друзей, одногруппников. Здесь тоже образовалась небольшая ячейка, но в результате этих действий Михаил Рудович погиб в составе 16 дукорских партизан. Достаточно известная история, которой 100 лет. Недавно мы отмечали такое знаковое событие. Один фрагмент нашей экспозиции посвящен именно этому герою.