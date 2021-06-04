Новое общежитие с блочной системой и спортивные секции. Как организуют досуг учащихся в белорусском колледже?
Новости Беларуси. Где можно научиться водить трактор или стать агрономом? Альма-матер ученых и Героев Соцтруда и одна из лучших кузниц кадров для сельского хозяйства, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. К 145-летию Марьиногорского аграрно-технического колледжа расскажем про историю и возможности заведения.
Творчество – настоящая отдушина в свободное от учебы время.
Полина Шлык, педагог-организатор Марьиногорского аграрно-технического колледжа имени В. Е. Лобанка:
Мне очень нравится, что наш колледж не стоит на месте, он развивается. Я молодой специалист, могу ездить домой. Так как я люблю свою работу, я здесь живу. Наше учреждение образования построило пятое общежитие, абсолютно новое, комфортное, горячая вода – все для нас. Мне как молодому специалисту предоставили целый блок. Это потрясающе. Крылья, которые позади меня, все больше растут.
К новому учебному году условия будут еще лучше. К сдаче готовится новое общежитие.
Денис Зубенко, директор Марьиногорского аграрно-технического колледжа имени В. Е. Лобанка:
В комнате выполнен полностью евроремонт, заменены все трубы, отопление, внутренние сети, электрика, проведена горячая вода. Здесь блочная система, каждая комната максимально приближено к домашним условиям, чтобы учащийся после занятий чувствовал себя как дома.
Еще одна фишка – сильные спортивные традиции. Среди популярных секций – пауэрлифтинг, гиревой спорт, тайский бокс, кикбоксинг, настольный теннис. Для многих абитуриентов хорошая спортивная база определяет выбор места учебы.
Константин Шаповал, педагог дополнительного образования Марьиногорского аграрно-технического колледжа имени В. Е. Лобанка:
Не здесь, еще задолго до колледжа, когда учился в лицее на втором курсе. Как-то с друзьями пошел в качалку и с тех пор там остался, можно сказать. Когда сюда поступал, шел с тем мотивом, что знал, что здесь есть тренажерный зал и я буду заниматься. Можно сказать, что основным занятием была качалка, а вторым – учеба.
Павел Ходочинский, руководитель физического воспитания Марьиногорского аграрно-технического колледжа имени В. Е. Лобанка:
На базе колледжа находится семь секций спортивного направления. Это настольный теннис, тайский бокс, кикбоксинг, атлетическая гимнастика, баскетбол, волейбол и мини-футбол. Ребята довольно успешно выступают как на областных, так и на республиканских соревнованиях. Ребята из секции тайского бокса постоянно на республике занимают призовые места. Очень важно, чтобы ребята себя могли найти. Здесь закаляется характер, они воспитываются, реализуют себя.
Коллектив профессионалов, богатая история, накопленный опыт и инновации, творческая атмосфера и особый микроклимат учебного городка, где каждая мелочь сделана с теплотой. Все это притягивает желающих получить здесь реальные знания и освоиться в профессии. Сила колледжа – в традициях, потому в августе здесь ждут не только нового набора, но и урожая на учебных полях. Научиться получать от земли максимальную пользу – то, ради чего 145 лет назад и создавался колледж.
Здесь учились доктора наук и Герои Советского Союза. Рассказываем о выпускниках Марьиногорского аграрного колледжа – подробности в материале.