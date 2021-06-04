Новое общежитие с блочной системой и спортивные секции. Как организуют досуг учащихся в белорусском колледже?

Новости Беларуси. Где можно научиться водить трактор или стать агрономом? Альма-матер ученых и Героев Соцтруда и одна из лучших кузниц кадров для сельского хозяйства, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. К 145-летию Марьиногорского аграрно-технического колледжа расскажем про историю и возможности заведения. Творчество – настоящая отдушина в свободное от учебы время.

Полина Шлык, педагог-организатор Марьиногорского аграрно-технического колледжа имени В. Е. Лобанка:

Мне очень нравится, что наш колледж не стоит на месте, он развивается. Я молодой специалист, могу ездить домой. Так как я люблю свою работу, я здесь живу. Наше учреждение образования построило пятое общежитие, абсолютно новое, комфортное, горячая вода – все для нас. Мне как молодому специалисту предоставили целый блок. Это потрясающе. Крылья, которые позади меня, все больше растут.

К новому учебному году условия будут еще лучше. К сдаче готовится новое общежитие.

Денис Зубенко, директор Марьиногорского аграрно-технического колледжа имени В. Е. Лобанка:

В комнате выполнен полностью евроремонт, заменены все трубы, отопление, внутренние сети, электрика, проведена горячая вода. Здесь блочная система, каждая комната максимально приближено к домашним условиям, чтобы учащийся после занятий чувствовал себя как дома.

Еще одна фишка – сильные спортивные традиции. Среди популярных секций – пауэрлифтинг, гиревой спорт, тайский бокс, кикбоксинг, настольный теннис. Для многих абитуриентов хорошая спортивная база определяет выбор места учебы.

Константин Шаповал, педагог дополнительного образования Марьиногорского аграрно-технического колледжа имени В. Е. Лобанка:

Не здесь, еще задолго до колледжа, когда учился в лицее на втором курсе. Как-то с друзьями пошел в качалку и с тех пор там остался, можно сказать. Когда сюда поступал, шел с тем мотивом, что знал, что здесь есть тренажерный зал и я буду заниматься. Можно сказать, что основным занятием была качалка, а вторым – учеба.

Павел Ходочинский, руководитель физического воспитания Марьиногорского аграрно-технического колледжа имени В. Е. Лобанка:

На базе колледжа находится семь секций спортивного направления. Это настольный теннис, тайский бокс, кикбоксинг, атлетическая гимнастика, баскетбол, волейбол и мини-футбол. Ребята довольно успешно выступают как на областных, так и на республиканских соревнованиях. Ребята из секции тайского бокса постоянно на республике занимают призовые места. Очень важно, чтобы ребята себя могли найти. Здесь закаляется характер, они воспитываются, реализуют себя.