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«Потребуется сила, чтобы всё держать». Будущий агроном показал, как правильно прививать яблоню

02 июня 2021 10:55
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Новости Беларуси. Наблюдать, как из маленькой почки вырастает здоровое деревце, дорогого стоит. Арсений – выпускник 2021 года. Его работа за время учебы здесь уже буквально дала свои плоды, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.

«Потребуется сила, чтобы всё держать». Будущий агроном показал, как правильно прививать яблоню-1

Арсений Сафонов, учащийся Марьиногорского аграрно-технического колледжа имени В. Е. Лобанка:
Это сад, из которого мы берем черенки и на котором ведем прививку. Это все сортовые яблони, из которых мы получаем сорта. В дальнейшем у нас вырастают саженцы. Несколько гектаров сада – это, конечно, гордость, когда ты их сам прививал, полол, привои все рассаживал. Конечно, гордость.

«Потребуется сила, чтобы всё держать». Будущий агроном показал, как правильно прививать яблоню-4

Питомник раскинулся на 60 гектарах. Здесь постоянно пробуют выращивать новые сорта. Ухаживают за плодовыми деревьями исключительно студенты. Как говорится, от теории сразу к практике. Ну, а мы, напротив, вернемся в аудитории получить мастер-класс по прививке: одному из самых важных навыков садовода.

«Потребуется сила, чтобы всё держать». Будущий агроном показал, как правильно прививать яблоню-7

Арсений Сафонов:
На одно дерево можем привить до 10 разных культур. То есть, с одной стороны будут яблоки одного сорта, а с другой стороны – другого.

Яна Шипко, корреспондент:
Как вы определяете, что делать? Для меня все веточки одинаковые.

«Потребуется сила, чтобы всё держать». Будущий агроном показал, как правильно прививать яблоню-10

Арсений Сафонов:
В поле, конечно, проще, когда ты непосредственно на самой культуре проводишь прививку. Тут требуется сила, чтобы это все держать. На подвое мы срезаем дичок. Дичок растет, мы его обрезаем на высоту 20-25 сантиметром и делаем зарез. Зарез делаем клапаном. С другой культуры берем черенок и срезаем с нее почку. Эту почку мы вставляем в наш клапан, заматываем пленкой, и она приживается. Это можно проверить через две недели. Откручиваем пленку, и видно срастание. Если прививка срастается, она будет зеленая, листики начнут расти.

«Потребуется сила, чтобы всё держать». Будущий агроном показал, как правильно прививать яблоню-13

Яна Шипко:
Овладеть этой техникой достаточно несложно, но есть свои премудрости, потому у меня получается не с первого раза.

«Потребуется сила, чтобы всё держать». Будущий агроном показал, как правильно прививать яблоню-16

Арсений с детства тянулся к земле и мечтал о профессии агронома. Но в процессе учебы понял, что хочет делиться знаниями с новым поколением аграриев. Следующая цель – получить высшее образование и вернуться в колледж уже в качестве преподавателя.

«Потребуется сила, чтобы всё держать». Будущий агроном показал, как правильно прививать яблоню-19

Арсений Сафонов:
Я выбрал агронома, потому что мне это нравится, это моя профессия, я с этим «завязан», мне нравится работать с землей, приносить людям пользу. У меня здесь учился дедушка на механика, и он посоветовал, что можно пойти в Марьину Горку. И я поступил сюда. Самое интересное – это практика, когда ты собственными руками все делаешь. У нас есть питомник, где мы прививаем сады. Видны все твои результаты. Ты привил дерево, и на следующий год уже видно, как оно растет, а через три года начинает плодоносить.

«Потребуется сила, чтобы всё держать». Будущий агроном показал, как правильно прививать яблоню-22

Мы проходили практики в хозяйствах – это совершенно другое, ты уже непосредственно относишься к своей работе, чувствуешь, что ответственность за людей, которыми руководишь, за то, что ты делаешь. Это все вливается в одно действие и какой впоследствии ты получишь урожай, как будут относиться люди, будет это выгодно или нет. Если ты действительно хочешь, будешь учиться, для тебя это не будет нагрузкой. А если ты пришел ради корочки, будет затруднительно.

Окончил техникум, Горецкую академию и вернулся обратно. Этот преподаватель работает в аграрном колледже уже 37 лет – читайте далее.

# Сельское хозяйство # общество # Арсений Сафонов # Яна Шипко # Фотофакт

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