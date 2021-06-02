«Потребуется сила, чтобы всё держать». Будущий агроном показал, как правильно прививать яблоню

Новости Беларуси. Наблюдать, как из маленькой почки вырастает здоровое деревце, дорогого стоит. Арсений – выпускник 2021 года. Его работа за время учебы здесь уже буквально дала свои плоды, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.

Арсений Сафонов, учащийся Марьиногорского аграрно-технического колледжа имени В. Е. Лобанка:

Это сад, из которого мы берем черенки и на котором ведем прививку. Это все сортовые яблони, из которых мы получаем сорта. В дальнейшем у нас вырастают саженцы. Несколько гектаров сада – это, конечно, гордость, когда ты их сам прививал, полол, привои все рассаживал. Конечно, гордость.

Питомник раскинулся на 60 гектарах. Здесь постоянно пробуют выращивать новые сорта. Ухаживают за плодовыми деревьями исключительно студенты. Как говорится, от теории сразу к практике. Ну, а мы, напротив, вернемся в аудитории получить мастер-класс по прививке: одному из самых важных навыков садовода.

Арсений Сафонов:

На одно дерево можем привить до 10 разных культур. То есть, с одной стороны будут яблоки одного сорта, а с другой стороны – другого. Яна Шипко, корреспондент:

Как вы определяете, что делать? Для меня все веточки одинаковые.

Арсений Сафонов:

В поле, конечно, проще, когда ты непосредственно на самой культуре проводишь прививку. Тут требуется сила, чтобы это все держать. На подвое мы срезаем дичок. Дичок растет, мы его обрезаем на высоту 20-25 сантиметром и делаем зарез. Зарез делаем клапаном. С другой культуры берем черенок и срезаем с нее почку. Эту почку мы вставляем в наш клапан, заматываем пленкой, и она приживается. Это можно проверить через две недели. Откручиваем пленку, и видно срастание. Если прививка срастается, она будет зеленая, листики начнут расти.

Яна Шипко:

Овладеть этой техникой достаточно несложно, но есть свои премудрости, потому у меня получается не с первого раза.

Арсений с детства тянулся к земле и мечтал о профессии агронома. Но в процессе учебы понял, что хочет делиться знаниями с новым поколением аграриев. Следующая цель – получить высшее образование и вернуться в колледж уже в качестве преподавателя.

Арсений Сафонов:

Я выбрал агронома, потому что мне это нравится, это моя профессия, я с этим «завязан», мне нравится работать с землей, приносить людям пользу. У меня здесь учился дедушка на механика, и он посоветовал, что можно пойти в Марьину Горку. И я поступил сюда. Самое интересное – это практика, когда ты собственными руками все делаешь. У нас есть питомник, где мы прививаем сады. Видны все твои результаты. Ты привил дерево, и на следующий год уже видно, как оно растет, а через три года начинает плодоносить.