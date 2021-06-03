Ювелирное вождение трактора и ландшафтный дизайн. Чему ещё можно научиться в старейшем аграрном колледже страны?

Новости Беларуси. Без секунды промедления и лишних слов дуэт будущих механиков колдует над двигателем ВАЗ-2106. На его сборку есть 40 минут, но, судя по всему, ребята идут на рекорд, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.

Умело спорится установка поршневых колец, вкладышей, коленчатого вала и поршней в цилиндры двигателя. Обывателю даже названия этих деталей ничего не скажут, но действия ребят настолько отлажены, что сборка двигателя доведена до автоматизма. В итоге результат – 15 минут – почти рекорд на всю страну. На конкурсах профессионального мастерства ребята из Марьиногорского колледжа постоянно среди призеров. Это и мотивация, и дополнительная шлифовка навыков, полученных за время обучения.

Алексей Зубенко, заместитель директора Марьиногорского аграрно-технического колледжа имени В. Е. Лобанка:

Ежегодно на базе учреждений высшего образования проходят конкурсы профессионального мастерства, на которых наши ребята показывают свои знания. Так повелось, что два года подряд в БГАТУ проходит конкурс «Агромастерство», на котором наш колледж занимает третье место в республике. Обучение по специальностям проходит в 17 учебных кабинетах и семи учебных лабораториях, которые оснащены, можно сказать, по последнему слову техники, так как ребята должны изучать технику, которая еще только придет в хозяйство, а не которая уже есть. Мы пытаемся этому соответствовать.

Не уступают техникам и агрономы. Недавно бизнес-идея выпускников колледжа по выращиванию экопродуктов приглянулась на международной игре «Начинающий фермер». Своеобразные стартапы для агросектора представили аграрные вузы и ссузы со всего СНГ. Наши из Москвы уехали с призами.

Валерия Варивончик, учащаяся Марьиногорского аграрно-технического колледжа имени В. Е. Лобанка:

Это очень интересный опыт, мы много чего узнали. Было очень много познавательных тренингов и информации, которую мы не знали. Нам рассказали, как правильно вести бизнес, общаться с людьми и находить к ним подход. Мы выращиваем овощи в теплицах круглогодично. Это огурцы, помидоры и зелень. Есть несколько этапов, чтобы овощи были экологически чистыми, без всяких ядохимикатов. Например, вместе с помидорами надо выращивать базилик, который отпугивает вредителей, либо обрабатывать сывороткой против фитофторы.

Бонус к профессиям агроном, техник-механик и электрик – рабочие специальности: водитель грузового и легкового транспорта, тракторист-машинист, кладовщик, электромонтер и слесарь по ремонту сельскохозяйственного оборудования. Живописная территория кампуса – место для практики на курсе «Ландшафтный дизайн». В общем, выпускники – если не мастера на все руки, то найти себя могут во многих смежных профессиях.

Денис Зубенко, директор Марьиногорского аграрно-технического колледжа имени В. Е. Лобанка:

Специалисты нашего учреждения образования, как универсальные солдаты. Что это значит? Мы здесь не готовим какую-то узкую специализацию. Это люди, которые, помимо основной квалификации, имеют множество дополнительных рабочих профессий. Это водители, слесари, кладовщики, трактористы, водители грузовых автомобилей, комбайнов. Это те люди, на которых, придя в колхоз, можно возложить любую ответственность, поставить на любую должность в рамках штатного расписания. Я уверен, что они справятся.

Пахотные земли и свой парк техники – необходимая база для обучения. Все технологические процессы учащиеся познают на земле – от вспашки до уборки урожая. С таким опытом выпускники – желанные работники во многих хозяйствах и организациях аграрного сектора.

Денис Зубенко:

Наш колледж является старейшим средним специальным учебным заведением в республике и всем постсоветском пространстве. В данном колледже готовят специалистов для сельского хозяйства. Здесь выпускают таких учащихся, которые могут по своей квалификации быть техниками-электриками, техниками-механиками и агрономами. То есть, это ключевые позиции в любой сельскохозяйственной организации. Они очень востребованы на селе, идет практически стопроцентное распределение выпускников по сельскохозяйственным организациям.

Яна Шипко, корреспондент:

Больше половины занятий учащихся колледжа – практика. В том числе и такие виражи на тракторе. Управлять техникой учатся с ювелирной точностью. Наспех научиться проехать круг по мехдвору получается и у меня. Попробовать — дело принципа. Ведь здесь этому мастерству учатся даже девушки.

Яна Шипко:

Вот такой первый тест-драйв у меня на тракторе. Между прочим, здесь этой профессии учатся даже девушки. С одной из них мы пообщались, но не в полях, а на сцене.

Среди участниц этого коллектива представительницы всех профессий, которые можно получить в колледже. Попробуете угадать, кто учится на электрика, а кто на механика?

Елизавета Лукашевич, учащаяся Марьиногорского аграрно-технического колледжа имени В. Е. Лобанка:

Механика, думаю, не потяну. Там, наверное, тяжело. А на агронома не хотела. А тут электрика.