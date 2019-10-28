Первые этажи многоэтажек в Минске будут убирать каждый день
Новости Беларуси. Чисто в квартире и в подъезде. Итак, столичные многоэтажки с нового года начнут убирать по-новому, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Идея пока касается только сухой уборки. Мыть подъезды продолжат по обычному графику. В среднем два раза в месяц.
Юлия Сидорович, главный специалист Минского городского жилищного хозяйства:
У нас в этом году был проведен эксперимент по уборке подъездов: были выбраны определенные ЖРЭО, где проводилась уборка первых этажей ежедневно. Эксперимент показал, что снижается количество обращений жителей, подъезд становится чище. Поэтому было принято решение на уровне министерства, что с нового года уборка будет проводиться на первых этажах ежедневно.
Других нововведений от коммунальщиков в ближайшее время не предвидится. В то же время в столице продолжают планово заваривать мусоропроводы.
В этом году выносить отходы на специальные контейнерные площадки начали жильцы более чем 80 домов. На очереди – ещё более 300 многоэтажек.