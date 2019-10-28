Первые этажи многоэтажек в Минске будут убирать каждый день

Новости Беларуси. Чисто в квартире и в подъезде. Итак, столичные многоэтажки с нового года начнут убирать по-новому, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Идея пока касается только сухой уборки. Мыть подъезды продолжат по обычному графику. В среднем два раза в месяц.