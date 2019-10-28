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Драники с помидорами черри и апельсином: необычная идея

28 октября 2019 15:43
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Картофель – в особенном почёте в белорусской кухне – более 250 блюд из него придумано! Но самое популярное, конечно, – драники. Они тоже – бренд страны, отметили в одной из серий проекта «Я шагаю по стране». Вкуснейший, который обязательно пробуют все иностранцы.

Белоруска и итальянец встретились на кухне ресторана, чтобы вместе приготовить драники. Марко уже год работал шеф-поваром в Минске, но их так и не пробовал.

Драники с помидорами черри и апельсином: необычная идея -1

Марко:
Аллора! Какой ингредиент нужно на драники?

Ядвига:
Главное – хорошего качества, сорта картошка. С корочкой когда поджариваешь – м-м-м! А ещё в деревне многие делают – поджарить грудиночки, или сальца – шкварочек, и посыпать.

Драники с помидорами черри и апельсином: необычная идея -4

Пока Ядвига Ивановна со смаком вспоминала деревенские драники, Марко решил добавить итальянский акцент: сначала оливковое масло, а после – совсем неожиданные ингредиенты.

Марко:
Сметаны не надо?

Драники с помидорами черри и апельсином: необычная идея -7

Ядвига:
Мы обычно на оладьи наливаем.

Марко:
А, наверх?

Ядвига:
Да. А это зачем?

Марко:
А это — помидоры черри, дают кислинку. Очень похоже на мочёные яблоки. Плюс додаём, освежаем всё – так как здесь масло, немножко жирно – освежаем всё цедрой апельсина.

Драники с помидорами черри и апельсином: необычная идея -10

Ядвига:
Теперь я буду давать мастер-класс своим подругам! 

Драники с помидорами черри и апельсином: необычная идея -13

# Еда # общество

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