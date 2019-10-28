Драники с помидорами черри и апельсином: необычная идея
Картофель – в особенном почёте в белорусской кухне – более 250 блюд из него придумано! Но самое популярное, конечно, – драники. Они тоже – бренд страны, отметили в одной из серий проекта «Я шагаю по стране». Вкуснейший, который обязательно пробуют все иностранцы.
Белоруска и итальянец встретились на кухне ресторана, чтобы вместе приготовить драники. Марко уже год работал шеф-поваром в Минске, но их так и не пробовал.
Марко:
Аллора! Какой ингредиент нужно на драники?
Ядвига:
Главное – хорошего качества, сорта картошка. С корочкой когда поджариваешь – м-м-м! А ещё в деревне многие делают – поджарить грудиночки, или сальца – шкварочек, и посыпать.
Пока Ядвига Ивановна со смаком вспоминала деревенские драники, Марко решил добавить итальянский акцент: сначала оливковое масло, а после – совсем неожиданные ингредиенты.
Марко:
Сметаны не надо?
Ядвига:
Мы обычно на оладьи наливаем.
Марко:
А, наверх?
Ядвига:
Да. А это зачем?
Марко:
А это — помидоры черри, дают кислинку. Очень похоже на мочёные яблоки. Плюс додаём, освежаем всё – так как здесь масло, немножко жирно – освежаем всё цедрой апельсина.
Ядвига:
Теперь я буду давать мастер-класс своим подругам!