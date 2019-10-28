Драники с помидорами черри и апельсином: необычная идея

Картофель – в особенном почёте в белорусской кухне – более 250 блюд из него придумано! Но самое популярное, конечно, – драники. Они тоже – бренд страны, отметили в одной из серий проекта «Я шагаю по стране». Вкуснейший, который обязательно пробуют все иностранцы.

Белоруска и итальянец встретились на кухне ресторана, чтобы вместе приготовить драники. Марко уже год работал шеф-поваром в Минске, но их так и не пробовал.