Уникальные кадры из Брестской крепости. Побывали на острове Пограничный, который всё послевоенное время был закрыт для посещения

Остров Пограничный всё послевоенное время был закрыт для посещения. Во время подготовки проекта «Я шагаю по стране» съёмочная группа СТВ попала сюда и первой сняла эти уникальные кадры. Здесь находилось Тереспольское укрепление Брестской крепости. Это здание осталось в том виде, в каком было в 1941 году.

Именно в этих казармах жили те, кто первыми принял на себя удар фашистов, в этих казематах хранили боеприпасы и продовольствие.

Каждое здание, каждый камень здесь помнят события прошлых лет, буквально дышат историей.

Это – вид на Тереспольские ворота со стороны острова Пограничный. К ним вёл мост, по которому в крепость въезжали Гитлер и Муссолини.

Время здесь застыло. Территорию охраняют пограничники, нет никакой хозяйственной деятельности. На стенах – следы от пуль. Именно здесь погибали последние защитники крепости. Это – памятник им.

Что находится под руинами – неизвестно. Масштабных раскопок на острове ещё не проводили.