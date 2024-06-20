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IT-технологии в белорусских школах – какие новые возможности есть у детей?

20 июня 2024 16:13
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IT-технологии в белорусских школах – какие новые возможности есть у детей?-1

Многие старшеклассники, да и ребята помладше, сетуют на большую нагрузку. И время здесь – самый важный ресурс. Сэкономить его помогают новейшие технологии.

IT-технологии в белорусских школах – какие новые возможности есть у детей?-4

Марина Короткевич, заместитель директора гимназии № 1 им. Ф. Скорины Минска:
Мел и доска остались, но в то же время дополнены очень большим количеством технических средств, программного обеспечения. Все знают учебники, они все у нас были когда-то бумажные. Сейчас бесплатно есть доступ на образовательном портале к электронным версиям учебника. Дети могут ими пользоваться, могут их скачать. И очень большой доступ есть на образовательном портале к дополнительным материалам по различным предметам. Если что-то нужно углубить, если это профилизация, есть дополнительные материалы, которые размещены в сети Интернет, доступ к этому есть у всех.

Подробности в видео.

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