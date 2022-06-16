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Личные вещи и рукописи. Экспозицию к 140-летию со дня рождения Янки Купалы и Якуба Колоса открыли в Молодечно

16 июня 2022 16:00
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Новости Беларуси. Личные вещи и рукописи произведений Янки Купалы и Якуба Коласа можно увидеть в краеведческом музее в Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Личные вещи и рукописи. Экспозицию к 140-летию со дня рождения Янки Купалы и Якуба Колоса открыли в Молодечно-1

Здесь открылась выставка «Песні роднага краю». В экспозиции представлены рукописи народных поэтов, сборники поэзии, прозы 1908-1956 годов, произведения графики, живописи и личные вещи песняров. Кроме того, посетители выставки могут увидеть копии документов с образцами почерка поэтов, их предоставили литературные музеи.

Личные вещи и рукописи. Экспозицию к 140-летию со дня рождения Янки Купалы и Якуба Колоса открыли в Молодечно-4

Эльвира Яхимович, заместитель директора Минского областного краеведческого музея:
Мы распрацавалі спецыяльныя мерапрыемства для дзяцей, для дзіцячых лагераў, якія зараз есць у школах. Да нас завітваюць дзеці з розных школ нашага горада. Праз мерапрыемства, якія мы распрацавалі, яны даведваюцца пра цікавыя старонкі жыцця і дзейнасці Якуба Коласа і Янкі Купалы, гуляюць у гульні, віктарыны і атрымоўваюць салодкія прызы.

Личные вещи и рукописи. Экспозицию к 140-летию со дня рождения Янки Купалы и Якуба Колоса открыли в Молодечно-7

Всего представлено более 300 экспонатов. Цель проекта – сохранить историческое и культурное наследие. Посетить выставку может любой желающий. Она продлится по начало июля.

# Выставки в Беларуси и мире # общество # Эльвира Яхимович # Фотофакт

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