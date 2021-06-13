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Он обладатель 19 мировых рекордов. Легенде спорта Леониду Тараненко исполнилось 65 лет

13 июня 2021 11:48
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Новости Беларуси. Легенда мирового спорта, белорусский тяжелоатлет Леонид Тараненко отмечает 65-летний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он обладатель 19 мировых рекордов. Легенде спорта Леониду Тараненко исполнилось 65 лет-1

Заслуженный мастер спорта СССР, олимпийский чемпион и обладатель 19 мировых рекордов – он отдал более 20 лет тяжелой атлетике, оставив яркие победы и результаты, некоторые из которых еще не превзойдены.

Он обладатель 19 мировых рекордов. Легенде спорта Леониду Тараненко исполнилось 65 лет-4

Тараненко дважды приходил в спорт. В свое время перенес несколько сложнейших операций. Но нашел силы вернуться на помост, после чего еще завоевал несколько титулов и стал серебряным призером Олимпиады в Барселоне.

Он обладатель 19 мировых рекордов. Легенде спорта Леониду Тараненко исполнилось 65 лет-7

С юбилеем Леонида Тараненко поздравил Президент. Александр Лукашенко отметил, что Тараненко знают и ценят как непревзойденного атлета на помосте, настоящего товарища в жизни и мудрого наставника для молодых.

# Праздничные даты # общество # Леонид Тараненко # Александр Лукашенко # Фотофакт

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