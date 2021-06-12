Не нырять с обрывов и не купаться на матрасах – главные правила поведения на воде

Новости Беларуси. За буйки не заплывать – это знают все. Какие еще меры предосторожности необходимо соблюдать у воды, узнаем в студии «Большого города» у начальника водолазно-спасательной службы столичного подразделения Республиканского ОСВОД Дмитрия Храпкова. Екатерина Забенько, ведущая:

Золотые правила, которые из года в год вы повторяете, но все равно многие люди умудряются ими пренебрегать. Давайте еще раз напомним основные из них в начале купального сезона.

Дмитрий Храпков, начальник водолазно-спасательной службы столичного подразделения Республиканского ОСВОД:

Да, хочется еще раз напомнить жителям столицы и ее гостям, что если соблюдать определенные правила на воде, то себя уже хоть как-то обезопасим. Не заплываем за буйки, не купаемся в состоянии алкогольного опьянения, не ныряем с обрывов, мостов, трамплинов, потому что бывает много случаев, когда ломаются позвоночники, большие травмы наносятся, теряют сознание, если ударяются обо что-то. Особенно эти нырки происходят в местах, запрещенных для купания. Большое внимание детям. Также у нас еще запрещено купание на надувных матрасах, надувных камерах, кругах, потому что это не является средством спасения, а всего лишь игрушка.