«Просто праздник души какой-то». Гости фестиваля делятся впечатлениями о «Вытоках»

Новости Беларуси. Праздник спорта, искусства и истории. В Кобрине масштабный форум «Вытокі» в завершающий фестивальный день бросил настоящий вызов горожанам: любой желающий смог попробовать себя в разных видах спорта и даже принять участие в соревнованиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чем еще запомнится фестиваль «Вытокі», расскажет Яна Шипко. Каждый может попробовать себя в разных видах спорта. «Вытокі» – как проходит последний фестивальный день в Кобрине?

Яна Шипко, корреспондент:

Мы в одной из самых живописных локаций Кобрина, это парк имени Суворова, и сегодня он стал основной площадкой фестиваля «Вытокі». Здесь по-прежнему праздничная атмосфера. И в эти минуты проходит финальный гала-концерт. Ну а я предлагаю вспомнить, как сегодня разворачивались события финального дня фестиваля, он прошел под знаком спорта.

Яна Шипко:

Настоящим сюрпризом для участников стал визит знаменитого футболиста Александра Глеба. Тут же выстроилась к нему очередь желающих пофотографироваться. И как обещал футболист нам в интервью, он даже поделился с начинающими, юными футболистами своими профессиональными приемами. Александр Глеб о «Вытоках»: каждый ребёнок пробует себя в каком-то виде спорта – так прививается любовь к чему-то

Яна Шипко:

Сегодня здесь на ярмарке развернулся масштабный фуд-корт и ремесленники представили местные промыслы. И даже продукция местных производителей была представлена, подана с такими изюминками на каждом стенде. Если, например, это кобринские сыровары, то на стенде шеф-повар предлагал из знаменитых кобринских сыров научиться готовить те блюда, которые каждый может повторить у себя на кухне. Я предлагаю послушать, что запомнилось гостям фестиваля сегодня. Дзюдо, рыбалка и даже фигурное катание. Чем удивил гостей летний фестиваль «Вытокі» в Кобрине

Хорошо, дети отвлеклись от каких-то своих гаджетов, спортивные нагрузки, веселье, дружба, здорово.

Вообще соскучились по этим праздникам, и просто праздник души какой-то. Все общаются, все улыбаются, все веселые. В этом и единство, наверное, наше есть.

Яна Шипко:

Ну а мы немного сменили ракурс, потому что за нашей спиной, в амфитеатре, в эти минуты идет гала-концерт, буквально накануне завершился конкурс молодых исполнителей.

Диана Рябая, участница конкурса молодых исполнителей:

Конкурс очень интересный, на самом деле это наш первый такой серьезный конкурс с дочкой, она первый раз пробовала себя, а я с ней. Очень интересно. И качественный звук – очень приятно на сцене. И жюри тоже очень профессиональное, нам очень приятно было поучаствовать.