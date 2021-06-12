«Просто праздник души какой-то». Гости фестиваля делятся впечатлениями о «Вытоках»
Новости Беларуси. Праздник спорта, искусства и истории. В Кобрине масштабный форум «Вытокі» в завершающий фестивальный день бросил настоящий вызов горожанам: любой желающий смог попробовать себя в разных видах спорта и даже принять участие в соревнованиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чем еще запомнится фестиваль «Вытокі», расскажет Яна Шипко.
Каждый может попробовать себя в разных видах спорта. «Вытокі» – как проходит последний фестивальный день в Кобрине?
Яна Шипко, корреспондент:
Мы в одной из самых живописных локаций Кобрина, это парк имени Суворова, и сегодня он стал основной площадкой фестиваля «Вытокі». Здесь по-прежнему праздничная атмосфера. И в эти минуты проходит финальный гала-концерт. Ну а я предлагаю вспомнить, как сегодня разворачивались события финального дня фестиваля, он прошел под знаком спорта.
Яна Шипко:
Настоящим сюрпризом для участников стал визит знаменитого футболиста Александра Глеба. Тут же выстроилась к нему очередь желающих пофотографироваться. И как обещал футболист нам в интервью, он даже поделился с начинающими, юными футболистами своими профессиональными приемами.
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Яна Шипко:
Сегодня здесь на ярмарке развернулся масштабный фуд-корт и ремесленники представили местные промыслы. И даже продукция местных производителей была представлена, подана с такими изюминками на каждом стенде. Если, например, это кобринские сыровары, то на стенде шеф-повар предлагал из знаменитых кобринских сыров научиться готовить те блюда, которые каждый может повторить у себя на кухне. Я предлагаю послушать, что запомнилось гостям фестиваля сегодня.
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Хорошо, дети отвлеклись от каких-то своих гаджетов, спортивные нагрузки, веселье, дружба, здорово.
Вообще соскучились по этим праздникам, и просто праздник души какой-то. Все общаются, все улыбаются, все веселые. В этом и единство, наверное, наше есть.
Яна Шипко:
Ну а мы немного сменили ракурс, потому что за нашей спиной, в амфитеатре, в эти минуты идет гала-концерт, буквально накануне завершился конкурс молодых исполнителей.
Диана Рябая, участница конкурса молодых исполнителей:
Конкурс очень интересный, на самом деле это наш первый такой серьезный конкурс с дочкой, она первый раз пробовала себя, а я с ней. Очень интересно. И качественный звук – очень приятно на сцене. И жюри тоже очень профессиональное, нам очень приятно было поучаствовать.
Валерий Шмат, руководитель арт-группы «Беларусы», член жюри конкурса:
Я лічу, што пасля нас, прафесіяналаў, павінны прыйсці таксама дзеці, моладзь, якія яшчэ больш прафесійныя, яшчэ больш галасістыя, яшчэ больш любяць публіку, музыку, сваю спадчыну. Таму ўзровень розны, часам вельмі складана выбраць аднаго чалавека, таму што вельмі моцныя канкурсанты. І гэта вельмі-вельмі шчырыя словы.
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