Закупают камеры GoPro и аэролодку для работы зимой. Какая современная техника есть в ОСВОД?
Новости Беларуси. За буйки не заплывать – это знают все. Какие еще меры предосторожности необходимо соблюдать у воды, узнаем в студии «Большого города» у начальника водолазно-спасательной службы столичного подразделения Республиканского ОСВОД Дмитрия Храпкова.
Екатерина Забенько, ведущая:
У вас есть свой Instagram, советую зрителям подписаться. Я так понимаю, там много полезной информации. Что в основном вы туда выкладываете? Какой контент? Какие вопросы вам задают? Что комментируют?
Дмитрий Храпков, начальник водолазно-спасательной службы столичного подразделения Республиканского ОСВОД:
Сейчас там проводится большая профилактическая работа, но мы будем немного менять контент на спасение, на тренировки наших сотрудников. Считаем, что так увеличится и аудитория.
Екатерина Забенько:
Как вы считаете, что больше всего интересно вашим подписчикам, судя по просмотрам?
Дмитрий Храпков:
Будет интересна все же работа под водой, как действуют люди при спасении, какие аварийные ситуации бывают, как они отрабатывают их.
Екатерина Забенько:
У вас уже есть оптика, чтобы делать подводные съемки?
Дмитрий Храпков:
Планируется сейчас закупка камер GoPro, благодаря которым можно снимать под водой.
Екатерина Забенько:
Я знаю, что вы работаете не одни, а в тесной связке с МЧС. В каких случаях надо прибегать к услугам и помощи друг друга?
Дмитрий Храпков:
На данный момент у нас тесное взаимодействие с МЧС, сейчас у нас происходит процедура передачи аэролодки «Марс», которая передается из Республиканского отряда специального назначения «Зубр». Эта аэролодка будет применяться зимой для спасения людей.
Екатерина Забенько:
Я знаю, что к началу сезона всегда у вас идут и ремонтные работы, и существенное обновление парка, инвентаря, технических средств, плавсредств. Как вы к этому сезону подготовились в техническом плане?
Дмитрий Храпков:
На этот купальный период благодаря Мингорисполкому уже и планируется, и закуплено достаточно плавсредств, лодочных моторов, постоянно обновляется наше снаряжение.
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