Закупают камеры GoPro и аэролодку для работы зимой. Какая современная техника есть в ОСВОД?

Новости Беларуси. За буйки не заплывать – это знают все. Какие еще меры предосторожности необходимо соблюдать у воды, узнаем в студии «Большого города» у начальника водолазно-спасательной службы столичного подразделения Республиканского ОСВОД Дмитрия Храпкова. Екатерина Забенько, ведущая:

У вас есть свой Instagram, советую зрителям подписаться. Я так понимаю, там много полезной информации. Что в основном вы туда выкладываете? Какой контент? Какие вопросы вам задают? Что комментируют?

Дмитрий Храпков, начальник водолазно-спасательной службы столичного подразделения Республиканского ОСВОД:

Сейчас там проводится большая профилактическая работа, но мы будем немного менять контент на спасение, на тренировки наших сотрудников. Считаем, что так увеличится и аудитория. Екатерина Забенько:

Как вы считаете, что больше всего интересно вашим подписчикам, судя по просмотрам? Дмитрий Храпков:

Будет интересна все же работа под водой, как действуют люди при спасении, какие аварийные ситуации бывают, как они отрабатывают их. Екатерина Забенько:

У вас уже есть оптика, чтобы делать подводные съемки? Дмитрий Храпков:

Планируется сейчас закупка камер GoPro, благодаря которым можно снимать под водой.