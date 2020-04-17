Что должно быть прописано в договоре при работе на дому?

Александр Щекович, председатель Минского городского объединения профсоюзов:

Должно быть дополнение к действующему договору либо контракту, где будет указано и время работы, где будут обозначены задачи, чтобы не было вопросов, что «вы не выполнили». То есть должны быть оговорены условия работы дистанционно. Это не значит, что я сижу дома: захотел – в 5 утра поработал, захотел – в 10 утра поработал. Четко должно быть прописано, когда, если есть необходимость выходить на связь. В какой период работы, какая работа должна быть выполнена, как будет предоставляться отчетность, если кому-то нужно – подпись поставить на бумажном носителе. Все это должно быть оговорено, чтобы не возникало в дальнейшем проблем.