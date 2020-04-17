Прямой эфир

Александр Лукашенко обещает оказать поддержку предприятиям через местную власть

17 апреля 2020 08:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко совершает 17 апреля рабочую поездку в Лидский район Гродненской области.  

Как сообщает БЕЛТА, Президент Беларуси пообещал оказать поддержку предприятиям через местную власть. Об этом глава государства заявил при посещении ОАО «Стеклозавод «Неман».   

Президент подчеркнул, что в нынешней ситуации крайне важно сохранить трудовые коллективы на предприятиях. Глава государства пообещал оказать финансовую поддержку из республиканского бюджета и направить средства в области, чтобы губернаторы на местах распределили эту поддержку для тех субъектов хозяйствования, которые в этом нуждаются.    

На стеклозаводе Александр Лукашенко ознакомится с производственной деятельностью и перспективами развития предприятия. Президенту также доложат о социально-экономическом развитии Гродненской области и Лидского района. 

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Что должно быть прописано в договоре при работе на дому?
17 апреля 2020 08:03

Что должно быть прописано в договоре при работе на дому?

Юридическая консультация профсоюзов будет работать в режиме онлайн
17 апреля 2020 08:01

Юридическая консультация профсоюзов будет работать в режиме онлайн

У православных Страстная пятница. Что можно и нельзя делать в этот день
17 апреля 2020 07:45

У православных Страстная пятница. Что можно и нельзя делать в этот день