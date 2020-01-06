Кутья, рыба, грибы, блины. Какие блюда должны быть на столе в рождественский сочельник

Новости Беларуси. Рождество – праздник, объединяющий всю семью. По традиции, вся родня собирается вместе, накрывают стол из двенадцати блюд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Центральное – сочиво, именно с ним и созвучно название этого дня. У верующих он преисполнен особенным, трепетным ожиданием пришествия в мир Спасителя.

Как готовятся к Рождеству в одной из семей Могилевской области, расскажет наш корреспондент Ирина Недобоева.

Канун Рождества – время семейное. Вот и в доме многодетных Царевых из агрогородка Полыковичи собралась сегодня вся многочисленная родня: пятеро братьев и сестер, племянники, бабушка. Всего почти три десятка человек.