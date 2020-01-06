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Кутья, рыба, грибы, блины. Какие блюда должны быть на столе в рождественский сочельник

06 января 2020 18:31
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Новости Беларуси. Рождество – праздник, объединяющий всю семью. По традиции, вся родня собирается вместе, накрывают стол из двенадцати блюд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Центральное – сочиво, именно с ним и созвучно название этого дня. У верующих он преисполнен особенным, трепетным ожиданием пришествия в мир Спасителя.

Как готовятся к Рождеству в одной из семей Могилевской области, расскажет наш корреспондент Ирина Недобоева.

Канун Рождества – время семейное. Вот и в доме многодетных Царевых из агрогородка Полыковичи собралась сегодня вся многочисленная родня: пятеро братьев и сестер, племянники, бабушка. Всего почти три десятка человек.

Кутья, рыба, грибы, блины. Какие блюда должны быть на столе в рождественский сочельник-1

Кутья, рыба, грибы, блины. Какие блюда должны быть на столе в рождественский сочельник-3

И пока старшие хлопочут над рождественским ужином, дети рисуют сочельник на бумаге.

Кутья, рыба, грибы, блины. Какие блюда должны быть на столе в рождественский сочельник-6

Кутья, рыба, грибы, блины. Какие блюда должны быть на столе в рождественский сочельник-8

Полина Царева:
Мы решили сегодня нарисовать про историю рождения Иисуса Христа.

Кутья, рыба, грибы, блины. Какие блюда должны быть на столе в рождественский сочельник-11

Макар Царев:
Когда он родился, на небе зажглась звезда. Родился спаситель.

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К слову, рождественский ужин – целая наука. В сочельник на столе – строго постные блюда. Всего 12. И это символичное число появилось не случайно. 12 апостолов Христа, столько же часов дня и ночи.

Кутья, рыба, грибы, блины. Какие блюда должны быть на столе в рождественский сочельник-14

Кутья, рыба, грибы, блины. Какие блюда должны быть на столе в рождественский сочельник-16

Александра Царева:
Основным блюдом была кутья. Можно было есть также рыбу, грибы, блины. А после службы уже начинался праздник живота.

Кутья, рыба, грибы, блины. Какие блюда должны быть на столе в рождественский сочельник-19

Кутья, рыба, грибы, блины. Какие блюда должны быть на столе в рождественский сочельник-21

Глава семейства Евгений со старинными белорусскими традициями знаком с детства. И теперь многодетный отец к ним приобщает своих малышей.

Кутья, рыба, грибы, блины. Какие блюда должны быть на столе в рождественский сочельник-24

Кутья, рыба, грибы, блины. Какие блюда должны быть на столе в рождественский сочельник-26

Евгений Царев:
Рождество – это семейный праздник. Он объединяет всех. И я очень рад, что мы всей семьей в этот праздник вместе.

В храмах сейчас проходят торжественные богослужения, напоминающие о великом событии – рождении Христа. А после – время вечерней трапезы – замечательная традиция собраться родными вместе.

Кутья, рыба, грибы, блины. Какие блюда должны быть на столе в рождественский сочельник-29

Кутья, рыба, грибы, блины. Какие блюда должны быть на столе в рождественский сочельник-31

# Традиции Беларуси # общество # Ирина Недобоева # Фотофакт

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