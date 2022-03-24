Он говорит, что работа – его хобби. Глава «АКАДЕМФАРМ» рассказывает о том, что «греет душу»

Юрий Микицкий, директор государственного предприятия «АКАДЕМФАРМ»:

Я люблю то, что я делаю. На сегодня «Академфарм» – это, наверное, часть моей жизни. Это один из лучших проектов в моей жизни. И сегодня это хобби. Если говорить в целом о хобби, хобби – это работа. А хобби в части развлечений – я очень люблю заниматься в саду. У меня остался после бабушки, дедушки тех самых, под Ивенцом, большущий сад, дом, хозяйство все это. Я очень люблю этот сад, люблю ковыряться там.

Юлия Артюх:

Отдушину такую находите?

Юрий Микицкий:

Да, потому что это та часть человеческой души, где комфортно находиться.

Юлия Артюх:

Малая родина. У нас был такой год.