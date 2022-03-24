Он говорит, что работа – его хобби. Глава «АКАДЕМФАРМ» рассказывает о том, что «греет душу»

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Юрий Микицкий, директор государственного предприятия «АКАДЕМФАРМ».
Юлия Артюх, СТВ:
Какое у вас хобби?
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Юрий Микицкий, директор государственного предприятия «АКАДЕМФАРМ».
Юлия Артюх, СТВ:
Какое у вас хобби?
Юрий Микицкий, директор государственного предприятия «АКАДЕМФАРМ»:
Я люблю то, что я делаю. На сегодня «Академфарм» – это, наверное, часть моей жизни. Это один из лучших проектов в моей жизни. И сегодня это хобби. Если говорить в целом о хобби, хобби – это работа. А хобби в части развлечений – я очень люблю заниматься в саду. У меня остался после бабушки, дедушки тех самых, под Ивенцом, большущий сад, дом, хозяйство все это. Я очень люблю этот сад, люблю ковыряться там.
Юлия Артюх:
Отдушину такую находите?
Юрий Микицкий:
Да, потому что это та часть человеческой души, где комфортно находиться.
Юлия Артюх:
Малая родина. У нас был такой год.
Юрий Микицкий:
Вы знаете, малая родина, большая родина. Наверное, как только ты растешь, граница родины становится шире и шире. У некоторых родина – это весь мир. Сейчас коммуникации настолько открыты, что ты можешь превратить весь мир в свою родину, земной шар. Для некоторых родина – это границы двора. Для некоторых – границы деревни. Для некоторых – границы города, условно говоря. Поэтому для меня хобби – это та часть деревни, которая осталась из моего детства. Я очень люблю играть в волейбол. Я очень люблю читать книги. Люди, которые читают книги, всегда будут управлять людьми, которые смотрят телевизор.
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