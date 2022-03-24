«Это очень трагическая история». Глава «АКАДЕМФАРМ» о том, почему мечтал стать врачом, но так им и не стал

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Юрий Микицкий, директор государственного предприятия «АКАДЕМФАРМ». Юлия Артюх, СТВ:

Начнем с того, где вы родились. Я посмотрела биографию в открытом доступе и не нашла этой информации. Это какая-то секретная информация? Папа работал на всем известном «Ивконе»

Юрий Микицкий, директор государственного предприятия «АКАДЕМФАРМ»:

Нет никакого секрета. Я родом из Ивенца – это недалеко от Минска, в сторону Гродно. Юлия Артюх:

Как же так получилось, что вы сейчас проживаете в Минске? Какой ваш путь был? Школа, университет. Кем были ваши родители? Юрий Микицкий:

У меня детство прошло в деревне, рядом с Ивенцом. В деревне у бабушки с дедушкой, поэтому ответственности тогда у меня было больше, у пятилетнего пацана. Я имею в виду, это были куры, хозяйство, сад, это коса, кони. Юлия Артюх:

А родители чем занимались? Юрий Микицкий:

Мама была учительницей начальных классов, а отец работал на ивенецкой кондитерской фабрике, всем известном «Ивконе». Юлия Артюх:

Детство ваше полностью было сопряжено с сельским хозяйством. Вы сейчас занимаетесь фармацевтикой, руководитель. И как так получилось, что вы не пошли, например, в аграрии? «Отец трагически погиб, когда мне было 13 лет»

Юрий Микицкий:

Это очень трагическая история жизни. Отец трагически погиб, когда мне было 13 лет. А я очень любил живую природу и все, что связано с живыми организмами – с растениями, животными. А когда отец трагически погиб, у меня просто сломалось практически все. И я решил, что буду врачом. Юлия Артюх:

И не стали врачом, насколько мне известно. Юрий Микицкий:

Я не поступил до армии: не сдал экзамены. Пошел в армию. Вернулся и поступил со второго раза в Минский медицинский институт. Я его окончил. Юлия Артюх:

И как получилось? Из-за этого случая не пошли в профессию? Я очень хотел быть врачом, но на последнем курсе мединститута у меня умирает мама от рака

Юрий Микицкий:

Я очень хотел быть врачом. У меня прекрасный диплом, я подрабатывал. Я вообще думал, что посвящу свою жизнь медицине. Но, к сожалению, на последнем курсе мединститута у меня умирает мама от рака. Я окончил мединститут, я сдал экзамены, получил диплом. Но в медицине я, к сожалению, уже не смог работать после тех потрясений, после той социальной несправедливости, которая произошла. Юлия Артюх:

А ваша сестра все-таки медик, да? Она же тоже поступила в медицинский и сейчас работает. Юрий Микицкий:

Моя сестра врач-косметолог, работает в Республиканском центре косметологии, она прекрасный специалист. Юлия Артюх:

Вас легко вывести из себя? Юрий Микицкий:

Нет.