«Это очень трагическая история». Глава «АКАДЕМФАРМ» о том, почему мечтал стать врачом, но так им и не стал
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Юрий Микицкий, директор государственного предприятия «АКАДЕМФАРМ».
Юлия Артюх, СТВ:
Начнем с того, где вы родились. Я посмотрела биографию в открытом доступе и не нашла этой информации. Это какая-то секретная информация?
Папа работал на всем известном «Ивконе»
Юрий Микицкий, директор государственного предприятия «АКАДЕМФАРМ»:
Нет никакого секрета. Я родом из Ивенца – это недалеко от Минска, в сторону Гродно.
Юлия Артюх:
Как же так получилось, что вы сейчас проживаете в Минске? Какой ваш путь был? Школа, университет. Кем были ваши родители?
Юрий Микицкий:
У меня детство прошло в деревне, рядом с Ивенцом. В деревне у бабушки с дедушкой, поэтому ответственности тогда у меня было больше, у пятилетнего пацана. Я имею в виду, это были куры, хозяйство, сад, это коса, кони.
Юлия Артюх:
А родители чем занимались?
Юрий Микицкий:
Мама была учительницей начальных классов, а отец работал на ивенецкой кондитерской фабрике, всем известном «Ивконе».
Юлия Артюх:
Детство ваше полностью было сопряжено с сельским хозяйством. Вы сейчас занимаетесь фармацевтикой, руководитель. И как так получилось, что вы не пошли, например, в аграрии?
«Отец трагически погиб, когда мне было 13 лет»
Юрий Микицкий:
Это очень трагическая история жизни. Отец трагически погиб, когда мне было 13 лет. А я очень любил живую природу и все, что связано с живыми организмами – с растениями, животными. А когда отец трагически погиб, у меня просто сломалось практически все. И я решил, что буду врачом.
Юлия Артюх:
И не стали врачом, насколько мне известно.
Юрий Микицкий:
Я не поступил до армии: не сдал экзамены. Пошел в армию. Вернулся и поступил со второго раза в Минский медицинский институт. Я его окончил.
Юлия Артюх:
И как получилось? Из-за этого случая не пошли в профессию?
Я очень хотел быть врачом, но на последнем курсе мединститута у меня умирает мама от рака
Юрий Микицкий:
Я очень хотел быть врачом. У меня прекрасный диплом, я подрабатывал. Я вообще думал, что посвящу свою жизнь медицине. Но, к сожалению, на последнем курсе мединститута у меня умирает мама от рака. Я окончил мединститут, я сдал экзамены, получил диплом. Но в медицине я, к сожалению, уже не смог работать после тех потрясений, после той социальной несправедливости, которая произошла.
Юлия Артюх:
А ваша сестра все-таки медик, да? Она же тоже поступила в медицинский и сейчас работает.
Юрий Микицкий:
Моя сестра врач-косметолог, работает в Республиканском центре косметологии, она прекрасный специалист.
Юлия Артюх:
Вас легко вывести из себя?
Юрий Микицкий:
Нет.
Юлия Артюх:
Какой отдых предпочитаете: активный или полежать с книгой на диване?
Юрий Микицкий:
Мне надо двигаться.
Юлия Артюх:
Качества, которые вы цените в себе больше всего?
Юрий Микицкий:
Упорство.
Юлия Артюх:
Чему вы можете позавидовать?
Юрий Микицкий:
Пожалуй, ничему. Я отпускаю мимо себя эти вещи.
Юлия Артюх:
Если бы вы могли поехать куда угодно, в какую точку планеты вы бы отправились?
Юрий Микицкий:
В любую.
Юлия Артюх:
Как бы вы потратили миллион долларов, выигранный в лотерею?
Юрий Микицкий:
Это инвестиция.
Юлия Артюх:
Момент вашей жизни, в который вам хотелось бы вернуться.
Юрий Микицкий:
Я буду не оригинален. Это детство.
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