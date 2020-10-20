Свёкла боится мороза, а с капустой можно повременить. Фермер рассказал, как вырастить богатый урожай

Новости Беларуси. «В детстве я точно знала, что меня нашли не в капусте», – рассказала корреспондент Яна Шипко в программе «Центральный регион» на СТВ.

Яна Шипко, корреспондент:

А своим появлением на свет я обязана совсем другому овощу. Потому как родители часто любили вспоминать историю своего знакомства на картошке. И действительно, в советские годы студенты начало семестра непременно проводили на уборке картофеля. Это была возможность подзаработать, познакомиться с сельским трудом, ну и самое главное – подружиться, а порой и завести романтические знакомства. Что осталось от этой традиции сейчас? Посидеть с гитарой и заработать на новые джинсы-варёнки. Белорус вспоминает, как в студенчестве ездил «на картошку»

Сегодня мы приехали в Узденский район, чтобы узнать, почему местный агрогородок претендует на звание картофельной столицы, как построить бизнес на выращивании овощей и чем картошка из печки вкуснее. Приготовим ее по бабушкиным рецептам. Из печки вкуснее. Как приготовить настоящую деревенскую бульбу в чугунке

На зарядку, то есть, на уборку становись! Хотя, нагрузки в поле дадут фору даже тренажерке. – Физкультура такая хорошая. – Хорошая, фитнес, еще и заплатят. Заплатят, кстати, неплохо: 30-40 рублей за смену. Правда, труд нелегкий.

– Сколько ведер за день собираете? – Ведер – не знаем, а сеток, мешков – очень много. – Я бы тут много не заработала. – Ничего, пару недель тренировки, и все было бы нормально. Казалось бы, что может быть проще: дергай свеклу, обрывай ботву. Но это только на первый взгляд.

Валентина Тарасевич:

Нравится работать, уже много лет работаем здесь. Зарплата хорошая, поэтому ездим, работаем. Просто привыкли к земле. Мы же из деревни, не из города, всю жизнь работаем на земле. Валентина, оказывается не местная. Почти вся бригада из Ольшан. Той самой огуречной столицы. Сюда уже не первый год приезжают поработать на сезон.

Яна Шипко:

А вы тоже выращиваете огурцы? Валентина Тарасевич:

Конечно, мы все их выращиваем. У нас свой сезон кончился огуречный, и мы приехали сюда. Весь сезон здесь живем. У такой ручной уборки есть и преимущества. Получается, сортировка здесь же, на поле. И на склад везут уже только отборные овощи.

Юрий Лойко, глава крестьянско-фермерского хозяйства:

Свекла в этом году уродила. Нельзя говорить, что свекла уродила, так она может теперь перерасти и никому быть не нужна. Мы видим, что свекла стандартная: и качество, и чистенькая, и правильной формы, ни колец, ни ещё чего – нет, как многие требуют. Бывает дешевый сорт – кольца внутри образуются, такую не хотят брать. Эта же, мы видим, что проблем в ней нет.

Качество урожая фермер Юрий Лойко проверяет лично. Октябрь – самый пик сезона уборки овощей. Зерно смолотили, теперь до заморозков нужно успеть собрать витаминную продукцию. Особенно уродилась в этом году свекла. 260 тонн уже заложили на хранение.

Юрий Лойко:

Чтобы уродиться, надо соблюдать технологию. Начать с семян – плохими не посеешь. Люди требуют хороший цвет, хорошие вкусовые качества, размер чтобы был стандартный. Все начинается с семян. Потом технология посева: не изредить, не загустить, чтобы этот размер соблюсти, защита и гербицидная, и фунгицидная, ну и вовремя убрать, потому что свекла из всех овощей больше всего боится мороза. А вот с капустой можно пока повременить.

Яна Шипко:

А здесь у нас один из самых любимых овощей, настоящая скарбница витаминов – капуста. Ее уборка, кстати, спорится быстрее всего. За смену работник собирает до десяти тонн кочанов. Но пока что к этому не приступали, поскольку сорт поздний, и капуста любит холод. Успеть собрать ее нужно до заморозков, но в более холодную погоду, тогда храниться она будет лучше. Потому первый кочан символически в хозяйстве срубила я.

20 лет назад Юрий начинал с сотни гектаров земли. Сейчас угодий уже 330 гектаров. Пока мы переезжаем с поля на поле, фермер прикидывает варианты севооборота на своих землях и рассказывает, как рынок диктует расширение ассортимента. На этом поле спорится уборка моркови. Среди работников в этом звене – тоже приезжие из Ольшан. Работают не первый год. Для хозяйства такие сезонные помощники – большое подспорье. И опыт есть, и штат на постоянной основе раздувать не нужно.

На уборке оранжевых корнеплодов все с улыбками и явно хорошим настроением. Вот и не верь после этого в цветотерапию. Морковь, кстати, «улыбает» не только этим. Этот овощ, как ни один другой, удивляет причудливостью форм. Вероятно, при росте корнеплоды просто наталкиваются на тяжелый грунт – вот и все метаморфозы. Но, если морковные «человечки» выглядят весьма фотогенично, то хранятся так себе.