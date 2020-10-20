«У меня младший брат. Я не хочу, чтобы он, как я, слышал взрывы». История семьи, которая переехала в Беларусь из Донецка

Новости Беларуси. Когда люди не понаслышке знают цену мира и стабильности. Наш сюжет о тех, для кого Беларусь стала второй родиной. История одной семьи в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вот это память о нашей жизни из Донецка. Очень хорошая, родная, такая близкая память.

Когда это все началось, люди просто сметали с прилавков магазинов всё. Даже над прилавками гасился свет.

Школьный год идет – школы не работают.

По улицам военные ходят с автоматами, с гранатами.

Поселились в Бобруйске, устроились на работу...

Ей с работой было проще.

Меня на работу сразу взяли. Единственное, что мне надо было подтвердить диплом. Но уже было оговорено, что я буду работать здесь.

Медсестра моя, которую мне дали работать со мной – как мама: «Так, чего хватает, чего не хватает». Она мне носила консервацию всю зиму, картошку, лук, подушки.

У меня младший брат. Я не хочу, чтобы он, как я, слышал взрывы.