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«У меня младший брат. Я не хочу, чтобы он, как я, слышал взрывы». История семьи, которая переехала в Беларусь из Донецка

20 октября 2020 12:23
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Новости Беларуси. Когда люди не понаслышке знают цену мира и стабильности. Наш сюжет о тех, для кого Беларусь стала второй родиной.  

История одной семьи в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«У меня младший брат. Я не хочу, чтобы он, как я, слышал взрывы». История семьи, которая переехала в Беларусь из Донецка-1

«У меня младший брат. Я не хочу, чтобы он, как я, слышал взрывы». История семьи, которая переехала в Беларусь из Донецка-3

Вот это память о нашей жизни из Донецка. Очень хорошая, родная, такая близкая память.  

«У меня младший брат. Я не хочу, чтобы он, как я, слышал взрывы». История семьи, которая переехала в Беларусь из Донецка-6

Когда это все началось, люди просто сметали с прилавков магазинов всё. Даже над прилавками гасился свет.  

«У меня младший брат. Я не хочу, чтобы он, как я, слышал взрывы». История семьи, которая переехала в Беларусь из Донецка-9

Школьный год идет – школы не работают.  

«У меня младший брат. Я не хочу, чтобы он, как я, слышал взрывы». История семьи, которая переехала в Беларусь из Донецка-12

По улицам военные ходят с автоматами, с гранатами.  

«У меня младший брат. Я не хочу, чтобы он, как я, слышал взрывы». История семьи, которая переехала в Беларусь из Донецка-15

Поселились в Бобруйске, устроились на работу...  

«У меня младший брат. Я не хочу, чтобы он, как я, слышал взрывы». История семьи, которая переехала в Беларусь из Донецка-18

Ей с работой было проще.  

«У меня младший брат. Я не хочу, чтобы он, как я, слышал взрывы». История семьи, которая переехала в Беларусь из Донецка-21

Меня на работу сразу взяли. Единственное, что мне надо было подтвердить диплом. Но уже было оговорено, что я буду работать здесь.  

«У меня младший брат. Я не хочу, чтобы он, как я, слышал взрывы». История семьи, которая переехала в Беларусь из Донецка-24

«У меня младший брат. Я не хочу, чтобы он, как я, слышал взрывы». История семьи, которая переехала в Беларусь из Донецка-26

Медсестра моя, которую мне дали работать со мной – как мама: «Так, чего хватает, чего не хватает». Она мне носила консервацию всю зиму, картошку, лук, подушки.  

«У меня младший брат. Я не хочу, чтобы он, как я, слышал взрывы». История семьи, которая переехала в Беларусь из Донецка-29

У меня младший брат. Я не хочу, чтобы он, как я, слышал взрывы.  

«У меня младший брат. Я не хочу, чтобы он, как я, слышал взрывы». История семьи, которая переехала в Беларусь из Донецка-32

«У меня младший брат. Я не хочу, чтобы он, как я, слышал взрывы». История семьи, которая переехала в Беларусь из Донецка-34

Мы здесь уже как дома. Сейчас даже, когда мы последний раз приезжали в Донецк, уже говорили: «Поедем домой», имея в виду уже Беларусь.  

# Война в Украине # общество # Татьяна Савчик # Фотофакт

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