«У меня младший брат. Я не хочу, чтобы он, как я, слышал взрывы». История семьи, которая переехала в Беларусь из Донецка

Новости Беларуси. Когда люди не понаслышке знают цену мира и стабильности. Наш сюжет о тех, для кого Беларусь стала второй родиной.
История одной семьи в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Когда люди не понаслышке знают цену мира и стабильности. Наш сюжет о тех, для кого Беларусь стала второй родиной.
История одной семьи в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вот это память о нашей жизни из Донецка. Очень хорошая, родная, такая близкая память.
Когда это все началось, люди просто сметали с прилавков магазинов всё. Даже над прилавками гасился свет.
Школьный год идет – школы не работают.
По улицам военные ходят с автоматами, с гранатами.
Поселились в Бобруйске, устроились на работу...
Ей с работой было проще.
Меня на работу сразу взяли. Единственное, что мне надо было подтвердить диплом. Но уже было оговорено, что я буду работать здесь.
Медсестра моя, которую мне дали работать со мной – как мама: «Так, чего хватает, чего не хватает». Она мне носила консервацию всю зиму, картошку, лук, подушки.
У меня младший брат. Я не хочу, чтобы он, как я, слышал взрывы.
Мы здесь уже как дома. Сейчас даже, когда мы последний раз приезжали в Донецк, уже говорили: «Поедем домой», имея в виду уже Беларусь.