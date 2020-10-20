Из печки вкуснее. Как приготовить настоящую деревенскую бульбу в чугунке
Новости Беларуси. Средний белорус в год съедает 183 килограмма картошки, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Это абсолютное мировое первенство. Раньше было и того больше. Сейчас свою роль оказывают мода на пасты, импортные овощи, да и борцы за фигуру боятся крахмала. И все же бульба у нас в традициях. Представить без нее рацион любому белорусу сложно.
Яна Шипко, корреспондент:
А вы картошку любите?
Каждый день ем, без картошки не могу.
В гости к Елене Тимофеевне мы заехали, чтобы отварить настоящую деревенскую бульбу в чугунке. Хозяйка сетует – такие печки в деревнях стали редкостью. Почистить картошку поровну не выходит. Елена Тимофеевна в свои 90 удивляет сноровкой и справляется гораздо быстрее.
Яна Шипко:
Вы чистите так быстро, у вас, наверное, сноровка.
Елена Быцай, жительница деревни Теляково:
Я уже привыкла, 90 лет её чищу. Ну, не 90, хай 70.
В Беларусь Елена Тимофеевна приехала за мужем из Украины. Однако стала здесь настоящей бульбашкой.
Яна Шипко:
Тут каждый день практически на столе картошка?
Елена Быцай:
Да, ну суп тоже з картошкi. Цi боршч, тоже трэба тры картошкi.
Есть у Елены Тимофеевна, как у каждой хозяйки, и свой рецепт вкусных драников.
Елена Быцай:
А што там, надраў, на тарачку надраў картошкi, туды разбiў яечка, солi пасалiў, мукi ложачку. Размяшаў i пячы.
Пока картошка варится, за чугунком нужно присматривать. Интенсивность жара регулировать можно только на глаз и с помощью ухвата.
Елена Быцай:
Еслi толькi ставiцца жарок, панакрываць, засланку заставiць, нямножка абаждаць, прыкрыць юшку.
И вот наше самобытное блюдо готово. Рецепт совсем немудреный, да и сортом картошки мы даже не интересовались. Зато приготовлено с душой, а из печки и правда вкуснее. А на столе настоящего белоруса, читай бульбаша, такой ароматный гарнир по праву занимает место коронного блюда.
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