Из печки вкуснее. Как приготовить настоящую деревенскую бульбу в чугунке

Новости Беларуси. Средний белорус в год съедает 183 килограмма картошки, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Это абсолютное мировое первенство. Раньше было и того больше. Сейчас свою роль оказывают мода на пасты, импортные овощи, да и борцы за фигуру боятся крахмала. И все же бульба у нас в традициях. Представить без нее рацион любому белорусу сложно.

Яна Шипко, корреспондент:

А вы картошку любите? Каждый день ем, без картошки не могу.

В гости к Елене Тимофеевне мы заехали, чтобы отварить настоящую деревенскую бульбу в чугунке. Хозяйка сетует – такие печки в деревнях стали редкостью. Почистить картошку поровну не выходит. Елена Тимофеевна в свои 90 удивляет сноровкой и справляется гораздо быстрее.

Яна Шипко:

Вы чистите так быстро, у вас, наверное, сноровка. Елена Быцай, жительница деревни Теляково:

Я уже привыкла, 90 лет её чищу. Ну, не 90, хай 70. В Беларусь Елена Тимофеевна приехала за мужем из Украины. Однако стала здесь настоящей бульбашкой.

Яна Шипко:

Тут каждый день практически на столе картошка? Елена Быцай:

Да, ну суп тоже з картошкi. Цi боршч, тоже трэба тры картошкi.

Есть у Елены Тимофеевна, как у каждой хозяйки, и свой рецепт вкусных драников.

Елена Быцай:

А што там, надраў, на тарачку надраў картошкi, туды разбiў яечка, солi пасалiў, мукi ложачку. Размяшаў i пячы. Пока картошка варится, за чугунком нужно присматривать. Интенсивность жара регулировать можно только на глаз и с помощью ухвата.