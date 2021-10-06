Он доступен для всех категорий граждан. Почему стоит отдохнуть в санатории «Ружанский»?

По мнению многих экспертов в туристической индустрии, сейчас самое время сделать акцент именно на внутреннем туризме. Чем же может похвастаться белорусский санаторий «Ружанский»? В чем уникальность «Ружа Хутар»?

Владимир Карпечкин, директор ОАО «Санаторий «Ружанский»:

Мы используем так называемую стратегию опережающего развития, то есть по всему свету мы выхватываем какие-то новые технологии и стараемся реализовать у себя на предприятии. Мы представляем собой единственный экологический SPA-курорт у нас в стране. Потому что мы территориально находимся в Ружанской пуще, которая является сегментом Беловежской пущи. «Оздоравливаться в санатории надо два раза в год». Что предлагает гостям санаторий «Ружанский»? Об этом читайте здесь. Коронавирус не пройдет? Владимир Карпечкин:

Наша уникальная материально-техническая база, конструкция самого санатория – это тоже наша фишка. Корпуса маленькие, разбросаны на территории 25 гектаров. Все это эргономично связано наземными стеклянными переходами, что исключает концентрацию одномоментно людей. За время пандемии в «Ружанском» не заразился коронавирусом ни один из наших гостей.

Владимир Карпечкин:

Мы создали настоящий рай для женщин: у нас и гинекология, и SPA, и косметология. Женщина, приезжая к нам, может уделить внимание себе любимой, что не всегда удается сделать в повседневной жизни. Скидку сделаете?

Наталья Нашилова, заместитель директора ОАО «Санаторий «Ружанский»:

Санаторий «Ружанский» проводит социально ориентированную ценовую стратегию, мы доступны для всех категорий граждан. Довезете быстро? Наталья Нашилова:

«Ружанский» имеет очень хорошую транспортную логистику, мы находимся вблизи республиканской трассы М1 Москва – Брест. Современные, комфортные белорусские поезда за два часа доставят вас к нам на отдых. У нас имеется замечательный свой автопарк, при вашем желании мы доставим вас из любой точки нашей страны. Почему сюда хочется приезжать?

Ирина и Алина:

Мы в том году были, а наш дедушка здесь был уже шесть раз. И мы готовы сюда возвращаться еще и еще, потому что здесь замечательный воздух, шикарный бор, грибы растут. Замечательный променад можно осуществить по дорожкам. Я еще сюда приеду летом на 30 дней.

Виктор:

Здесь хорошая медицинская база, персонал, который вежливо и культурно относится к отдыхающим, приемлемая ценовая политика.

Алиса:

Обязательно приеду, здесь замечательная аквазона, в которой можно отдохнуть всей семьей. Пять разных бассейнов, аквапарк, тренажерный зал, 12 саун, в которых можно прекрасно расслабиться. Само расположение санатория – рядом с историческими местами, с дворцом в Коссово и Ружанах, близко к Бресту, можно съездить на экскурсию. Санаторий для бабушек? Владимир Карпечкин:

Мы развеяли миф о том, что санаторий – это бабушки и дедушки. Нет, у нас интересно молодежи, у нас очень сильная культурно-развлекательная составляющая. Артисты, тусовки, какие-то мероприятия, фэсты, конкурсы – все это «Ружанский». Почему здесь хочется работать?

Игорь Правдитский, заведующий SPA-комплексом ОАО «Санаторий «Ружанский»:

Мне хочется здесь работать, потому что здесь созданы все возможные комфортные условия для сотрудника.

Елена Лавник, помощник руководителя по организационным вопросам ОАО «Санаторий «Ружанский»:

Здесь работает достаточно дружный, высокопрофессиональный коллектив, команда единомышленников.

Татьяна Романовская, заведующий отделением реабилитации ОАО «Санаторий «Ружанский»:

За 25 лет врачебного стажа я впервые в санатории «Ружанский» встретилась с такой богатой медицинской базой. Очень хорошо работают курортные факторы – это наш чистейший воздух и целебная вода, которая близка к карловарской.

Тамер Сейф, звезда египетской эстрады:

Этот санаторий идеальный, коллеги здесь очень хорошие и добрые. Конечно, социальный пакет.