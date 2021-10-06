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Задержан 30-летний слесарь из Минской области, который участвовал в протестах в 2020-м

06 октября 2021 10:20
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Новости Беларуси. Правоохранители предлагают участникам протестов прийти с повинной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявили представители Следственного комитета (подробнее здесь). Активисты массовых беспорядков хорошо знают, где и когда преступили закон, и могут минимизировать последствия.

Задержан 30-летний слесарь из Минской области, который участвовал в протестах в 2020-м-1

За участие в массовых беспорядках и оскорбление представителей власти задержан житель Минской области. 30-летний слесарь из поселка Дружный лето и осень 2020 года провел на уличных протестах в Минске, оказывал сопротивление милиционерам и блокировал движение транспорта.

Задержан 30-летний слесарь из Минской области, который участвовал в протестах в 2020-м-4

Ольга Шерснева, СТВ:
В интернет-подполье мужчина оставлял унизительные комментарии в адрес прокурорского работника и других представителей власти. Скрывался за ником пользователя деструктивных Telegram-ресурсов.

Задержан 30-летний слесарь из Минской области, который участвовал в протестах в 2020-м-7

Вопреки виртуальным «геройствам», молодой человек признан подозреваемым по вполне реальным уголовным делам.

# Акции протеста # общество # Ольга Шерснёва # Фотофакт

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