Задержан 30-летний слесарь из Минской области, который участвовал в протестах в 2020-м

Новости Беларуси. Правоохранители предлагают участникам протестов прийти с повинной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявили представители Следственного комитета (подробнее здесь). Активисты массовых беспорядков хорошо знают, где и когда преступили закон, и могут минимизировать последствия.

За участие в массовых беспорядках и оскорбление представителей власти задержан житель Минской области. 30-летний слесарь из поселка Дружный лето и осень 2020 года провел на уличных протестах в Минске, оказывал сопротивление милиционерам и блокировал движение транспорта.

Ольга Шерснева, СТВ:

В интернет-подполье мужчина оставлял унизительные комментарии в адрес прокурорского работника и других представителей власти. Скрывался за ником пользователя деструктивных Telegram-ресурсов.