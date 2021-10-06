МИД Беларуси предложил Польше отдать свою гуманитарную помощь Литве или «известным белорусским экстремистам»

МИД Беларуси:

Гипотетическая помощь, которую, подчеркну, с нашей стороны никто не просил и в которой нет никакой объективной необходимости, уверены, может быть при желании использована польской стороной действительно по назначению. Они вправе предложить ее, например, соседней Литве, нечеловеческие условия содержания беженцев в которой уже известны всему миру, напрямую передать ее афганским беженцам, которые уже который месяц находятся на польской границе и которым постоянно оказывают помощь белорусские граждане и общественные организации. Ну или в крайнем случае в качестве дополнения могут отдать ее «известным белорусским экстремистам», которых укрывает польская сторона.