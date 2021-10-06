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МИД Беларуси предложил Польше отдать свою гуманитарную помощь Литве или «известным белорусским экстремистам»

06 октября 2021 10:49
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МИД Беларуси предложил Польше отдать свою гуманитарную помощь Литве или известным белорусским экстремистам. Так в ведомстве отреагировали на заявление Варшавы об отправке гуманитарного конвоя для мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД Беларуси предложил Польше отдать свою гуманитарную помощь Литве или «известным белорусским экстремистам»-1

Ольга Шерснева, СТВ:
Вопрос прокомментировал официальный представитель белорусского внешнеполитического ведомства. Анатолий Глаз назвал заявление польской стороны не более, чем политиканством.

МИД Беларуси предложил Польше отдать свою гуманитарную помощь Литве или «известным белорусским экстремистам»-4

МИД Беларуси:
Гипотетическая помощь, которую, подчеркну, с нашей стороны никто не просил и в которой нет никакой объективной необходимости, уверены, может быть при желании использована польской стороной действительно по назначению. Они вправе предложить ее, например, соседней Литве, нечеловеческие условия содержания беженцев в которой уже известны всему миру, напрямую передать ее афганским беженцам, которые уже который месяц находятся на польской границе и которым постоянно оказывают помощь белорусские граждане и общественные организации. Ну или в крайнем случае в качестве дополнения могут отдать ее «известным белорусским экстремистам», которых укрывает польская сторона.

МИД Беларуси предложил Польше отдать свою гуманитарную помощь Литве или «известным белорусским экстремистам»-7

Ольга Шерснева:
На фоне того, как Польша относится к беженцам, речь о многочисленных фактах избиений, насильственного выдавливания мигрантов на территорию Беларуси, заявления о готовности помогать неким людям, оказавшимся в сложной ситуации, выглядят смешными.

# Международная политика # общество # Анатолий Глаз # Ольга Шерснёва # Фотофакт

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