Прямой эфир

Новости по тегу #Ирина Тихонко

Музей под открытым небом – Заславль готовится принять областные «Дожинки»
10 июня 2025 14:37

Музей под открытым небом – Заславль готовится принять областные «Дожинки»

Забота о пожилых или способ заработка? Частные пансионаты Беларуси продолжают устранять нарушения
03 октября 2024 16:49

Забота о пожилых или способ заработка? Частные пансионаты Беларуси продолжают устранять нарушения

Он был на волосок от смерти и пешком дошёл до Берлина. История ветерана, которой готовится отпраздновать 100-летний юбилей
07 мая 2021 14:06

Он был на волосок от смерти и пешком дошёл до Берлина. История ветерана, которой готовится отпраздновать 100-летний юбилей