Новости по тегу #Ирина Тихонко

К празднику Заславль преображается на глазах. В планах – масштабное благоустройство: обновление дорог и тротуаров, ремонт домов, реконструкция детских садов и школ, строительство нового здания поликлиники и ФОКа.
В целях обеспечения надлежащих условий для проживания пожилых людей, (а это и пожарная безопасность, и соблюдение санитарных норм), в частных пансионатах ввели лицензирование.
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