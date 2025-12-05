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Оман планирует инвестировать в расширение производства молочной продукции в Беларуси

05 декабря 2025 11:03
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Минск и Маскат продолжают взаимодействие над развитием двусторонних отношений. Стратегия сотрудничества определена. Нужно углублять работу по совместным проектам. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с президентом Оманского инвестиционного агентства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко ознакомился с реализацией дорожной карты сотрудничества Беларуси и Омана.

Оман планирует инвестировать в расширение производства молочной продукции в Беларуси-2

Белорусскую продукцию в Омане оценили высоко – соотношение цены и качества идеальное. Работу продолжат, и речь не только о чистом экспорте.

Беларусь и Оман взаимодополняют друг друга – Абдулсалам аль-Муршиди.


 

Оман планирует инвестировать в расширение производства молочной продукции в Беларуси-4

Абдалла аль-Рашди, генеральный директор холдинга «Оман Фуд Капитал»:
Мы планируем инвестировать в расширение производства молокопереработки в Беларуси. Планируем совершенствовать цепочки поставок этой продукции в Оман и страны региона. Говоря о белорусских технологиях в области сельского хозяйства – они хорошие. Изучаем, какие технологии мы можем применить в тех производствах, которые планируем создать в вашей стране. Кроме того смотрим, какие технологии могут быть интересны для применения в Омане.

В ходе встречи стороны также обсудили развитие туристического кластера в Омане. Так, уже выделен участок для возведения соответствующей инфраструктуры. Отметим, Беларусь и Оман связывает прямое авиасообщение.

Подробности – в следующих эфирах.

# Беларусь-Оман # Международное сотрудничество

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