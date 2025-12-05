Оман планирует инвестировать в расширение производства молочной продукции в Беларуси

Минск и Маскат продолжают взаимодействие над развитием двусторонних отношений. Стратегия сотрудничества определена. Нужно углублять работу по совместным проектам. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с президентом Оманского инвестиционного агентства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусскую продукцию в Омане оценили высоко – соотношение цены и качества идеальное. Работу продолжат, и речь не только о чистом экспорте.

Абдалла аль-Рашди, генеральный директор холдинга «Оман Фуд Капитал»:

Мы планируем инвестировать в расширение производства молокопереработки в Беларуси. Планируем совершенствовать цепочки поставок этой продукции в Оман и страны региона. Говоря о белорусских технологиях в области сельского хозяйства – они хорошие. Изучаем, какие технологии мы можем применить в тех производствах, которые планируем создать в вашей стране. Кроме того смотрим, какие технологии могут быть интересны для применения в Омане.

В ходе встречи стороны также обсудили развитие туристического кластера в Омане. Так, уже выделен участок для возведения соответствующей инфраструктуры. Отметим, Беларусь и Оман связывает прямое авиасообщение.