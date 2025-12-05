Беларусь и Оман взаимодополняют друг друга – Абдулсалам аль-Муршиди

Минск и Маскат продолжают взаимодействие над развитием двусторонних отношений. Стратегия сотрудничества определена. Нужно углублять работу по совместным проектам. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с президентом Оманского инвестиционного агентства. Абдулсалам аль-Муршиди отвечает за сотрудничество с Беларусью. Главе нашего государства показали подробную презентацию программы о ходе реализации дорожной карты сотрудничества наших стран, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тема продовольствия менее актуальной не станет, в том числе для африканского континента. Беларусь рассматривает Оман в том числе как хаб – центр реэкспорта наших товаров в третьи страны – от Мьянмы до восточной Африки. В продолжение темы Александр Лукашенко озвучил вопрос о возможности создания совместного с Алжиром производства сложных удобрений.

Абдулсалам аль-Муршиди, глава Оманского инвестиционного агентства:

Мы готовы к сотрудничеству на трехсторонней основе. Проект с Алжиром – это низко висящий фрукт, там недорогие природные ресурсы, в том числе природный газ. Но, кроме этого проекта, мы с Президентом также говорили о создании белорусского хаба – здесь, в Омане. Мы уже отладили логистические пути доставки белорусской продукции в нашу страну, видим – какой спрос сегодня есть в Индии, восточной Африке и Азии.

Сегодня созданы совместные компании в сфере логистики. Мы бы хотели монетизировать наши отношения. Мы прошли очень много в нашем сотрудничестве. Выстроили доверие между нашими сторонами. Команды делают хорошо домашнюю работу и прорабатывают двусторонние проекты. Беларусь и Оман, несмотря на разницу в ресурсах, взаимодополняют друг друга и готовы двигаться дальше.