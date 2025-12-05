Прямой эфир

В Национальной библиотеке открыли детский читальный зал

05 декабря 2025 08:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

От Миколки Паровоза до сказок Пушкина. Детский читальный зал открыли в Национальной библиотеке Беларуси. Новая площадка для юных любителей книги стала подарком к предстоящему Новому году, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Национальной библиотеке открыли детский читальный зал-2

Это будет местом не только для чтения, но и образовательных занятий, а также творческих мероприятий. В стенах книгохранилища планируют проводить встречи с детскими писателями, литературные викторины и мастер-классы.

В Национальной библиотеке открыли детский читальный зал-4

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:
Книга и чтение – это целая большая культура, это время препровождения, то есть это время, которое ты занимаешь книгой, когда ты увлечен и иллюстрацией, и текстом, и авторским подходом. И мы хотим, чтобы вот это оставалось модным, если угодно. А может быть, снова становилось модным, и, конечно, это нужно делать с самого раннего возраста.

Знакомить детей с книгой в Национальной библиотеке Беларуси будут с помощью игр и квестов. Новое пространство призвано популяризовать чтение с самого раннего возраста. 

# Национальная библиотека Республики Беларусь # Вадим Гигин # Книги # Дети

Другие новости рубрики

Все новости
Занятия по боевой готовности подразделений противовоздушной обороны продолжаются в Беларуси
05 декабря 2025 08:01

Занятия по боевой готовности подразделений противовоздушной обороны продолжаются в Беларуси

Лукашенко: реализация потенциала белорусско-таиландского сотрудничества отвечает интересам двух стран
05 декабря 2025 07:30

Лукашенко: реализация потенциала белорусско-таиландского сотрудничества отвечает интересам двух стран

В Беларуси завершается приём документов на заочное обучение в сельскохозяйственные вузы
05 декабря 2025 07:13

В Беларуси завершается приём документов на заочное обучение в сельскохозяйственные вузы