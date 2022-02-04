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Олимпиада и август 2020-го. Вот какие темы обсудил Президент Беларуси с Владимиром Соловьёвым

04 февраля 2022 10:01
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Новости Беларуси. Президент Беларуси дал интервью журналисту ВГТРК Владимиру Соловьеву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Российский гость начал беседу с актуальных вопросов. В частности, спросил, почему белорусский лидер не в Пекине, ведь 4 февраля начинается зимняя Олимпиада.  

Сравнил Александра Лукашенко с Ли Куан Ю, которого считают одним из создателей сингапурского «экономического чуда». И, конечно, не обошли стороной события августа 2020-го.  

Подробности и первые фрагменты интервью в следующих выпусках.  

# Интервью Александра Лукашенко # общество # Александр Лукашенко # Владимир Соловьёв # Ли Куан Ю

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