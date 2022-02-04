Влюбить в себя человека или навести порчу. Все нюансы чародейства и чёрной магии. Анонс программы «Точки над і»

Новости Беларуси. Любовная магия, заговоры, привороты обсудят в эфире программы «Точки над і».

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

С помощью магии влюбиться в себя человека.

И ты понимаешь, что с ним случится несчастье. Многие слышали об этом, но не все знают, что же это такое, откуда пришло и как называется.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Кто-то может взять мою фотографию, пойти ее закопать на кладбище…

На тебе порча. Все нюансы чародейства и черной магии.

И он сидит, у меня такой стеклянный круглый стол, он по нему коготками так стучит.

Родила себе ребенка в определенный год, в определенный день.