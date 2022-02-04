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Влюбить в себя человека или навести порчу. Все нюансы чародейства и чёрной магии. Анонс программы «Точки над і»

04 февраля 2022 09:17
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Новости Беларуси. Любовная магия, заговоры, привороты обсудят в эфире программы «Точки над і».  

Влюбить в себя человека или навести порчу. Все нюансы чародейства и чёрной магии. Анонс программы «Точки над і»-1

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:  
С помощью магии влюбиться в себя человека.  

Влюбить в себя человека или навести порчу. Все нюансы чародейства и чёрной магии. Анонс программы «Точки над і»-4

И ты понимаешь, что с ним случится несчастье.  

Многие слышали об этом, но не все знают, что же это такое, откуда пришло и как называется.  

Влюбить в себя человека или навести порчу. Все нюансы чародейства и чёрной магии. Анонс программы «Точки над і»-7

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:  
Кто-то может взять мою фотографию, пойти ее закопать на кладбище…  

Влюбить в себя человека или навести порчу. Все нюансы чародейства и чёрной магии. Анонс программы «Точки над і»-10

На тебе порча.  

Все нюансы чародейства и черной магии.  

Влюбить в себя человека или навести порчу. Все нюансы чародейства и чёрной магии. Анонс программы «Точки над і»-13

И он сидит, у меня такой стеклянный круглый стол, он по нему коготками так стучит.  

Влюбить в себя человека или навести порчу. Все нюансы чародейства и чёрной магии. Анонс программы «Точки над і»-16

Родила себе ребенка в определенный год, в определенный день.  

Влюбить в себя человека или навести порчу. Все нюансы чародейства и чёрной магии. Анонс программы «Точки над і»-19

Екатерина Забенько:  
А коронавирус как же?

Смотрите в программе «Точки над і» на РТР-Беларусь 8 февраля в 12:35.  

# Необычное # общество # Екатерина Забенько # Алена Родовская # Фотофакт

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