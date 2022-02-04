Влюбить в себя человека или навести порчу. Все нюансы чародейства и чёрной магии. Анонс программы «Точки над і»

Новости Беларуси. Любовная магия, заговоры, привороты обсудят в эфире программы «Точки над і».
Новости Беларуси. Любовная магия, заговоры, привороты обсудят в эфире программы «Точки над і».
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
С помощью магии влюбиться в себя человека.
И ты понимаешь, что с ним случится несчастье.
Многие слышали об этом, но не все знают, что же это такое, откуда пришло и как называется.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Кто-то может взять мою фотографию, пойти ее закопать на кладбище…
На тебе порча.
Все нюансы чародейства и черной магии.
И он сидит, у меня такой стеклянный круглый стол, он по нему коготками так стучит.
Родила себе ребенка в определенный год, в определенный день.
Екатерина Забенько:
А коронавирус как же?
Смотрите в программе «Точки над і» на РТР-Беларусь 8 февраля в 12:35.