Как не навредить организму силовыми тренировками? Советы врача и фитнес-тренера

К персональному фитнес-тренеру достаточно часто обращаются за консультацией люди, которым необходим индивидуальный подход из-за проблем со здоровьем.

Александра Зайцева, фитнес-тренер:

Нет человека, которому противопоказаны нагрузки, важно выбрать специалиста, который их вам подберет. Как правило, начинать стоит с врача.

Елена Серик, терапевт 1 категории:

Обязательно адекватно оцените состояние собственного здоровья и посетите доктора в следующих ситуациях: когда есть у вас сердечно-сосудистые заболевания, повышение давления, ишемическая болезнь сердца, аритмия, нарушения ритма были ранее. Когда есть заболевания костно-мышечной системы, когда есть психические отклонения, тяжелые сколиозы, варикозное расширение вен, тромбозы, любые хронические заболевания.

Силовые тренировки влекут за собой дополнительную нагрузку на сердце, суставы и мышцы. Поэтому отсутствие учета физического состояние человека, его возраста и других факторов может привести к развитию осложнений и обострению заболеваний.

Елена Серик:

Чего мы опасаемся, конечно, при сердечно-сосудистых заболеваниях – такие нагрузки могут спровоцировать гипертонический криз, соответственно, развития инсульта, инфаркта или срывов ритма. Если это заболевание опорно-двигательного аппарата – это может быть чревато вывихами, растяжением, разрывом сухожилий, связок. Если это беременность – это может вызвать и преждевременные роды, прерывание беременности. При злокачественных новообразованиях ускоряется кровообращение. Не важно, какое время вы выбрали для занятия спортом, главное, чтобы вам было комфортно и приятно заниматься.

Александра Зайцева:

Если у вас есть проблемы со спиной, с коленями, с тазобедренными суставами, то лучше выбирать кардио-нагрузки, допустим, дорожка, эллипс. Или выбирать тренировки на гибкость, то есть растяжка, йога и так далее. Если вдруг силовые нагрузки вам противопоказаны, не стоит отчаиваться. Есть множество других альтернативных вариантов. К тому же, эти упражнения вы сможете выполнять даже в домашних условиях без использования инвентаря.

Александра Зайцева:

Одно из самых безопасных упражнений – румынская тяга. Сейчас мы попробуем его с вами повторить. Ноги на ширине плеч, медленно начинайте наклонять корпус вперед.

Александра Зайцева:

Это наклоны. Голень перпендикулярно полу, как будто ягодицами мы пытаемся открыть дверь. Спина ровная, коленный сустав зафиксирован. Также мы можем осуществить такое движение, как наклоны с вытянутыми руками. В свои тренировки можно включить и выпады, но не торопитесь при выполнении, старайтесь соблюдать технику. Заключительное упражнение – отведение бедра назад.