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Как не навредить организму силовыми тренировками? Советы врача и фитнес-тренера

04 февраля 2022 09:41
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К персональному фитнес-тренеру достаточно часто обращаются за консультацией люди, которым необходим индивидуальный подход из-за проблем со здоровьем.  

Как не навредить организму силовыми тренировками? Советы врача и фитнес-тренера-1

Александра Зайцева, фитнес-тренер:  
Нет человека, которому противопоказаны нагрузки, важно выбрать специалиста, который их вам подберет. Как правило, начинать стоит с врача.  

Как не навредить организму силовыми тренировками? Советы врача и фитнес-тренера-4

Елена Серик, терапевт 1 категории:  
Обязательно адекватно оцените состояние собственного здоровья и посетите доктора в следующих ситуациях: когда есть у вас сердечно-сосудистые заболевания, повышение давления, ишемическая болезнь сердца, аритмия, нарушения ритма были ранее. Когда есть заболевания костно-мышечной системы, когда есть психические отклонения, тяжелые сколиозы, варикозное расширение вен, тромбозы, любые хронические заболевания.  

Как не навредить организму силовыми тренировками? Советы врача и фитнес-тренера-7

Силовые тренировки влекут за собой дополнительную нагрузку на сердце, суставы и мышцы. Поэтому отсутствие учета физического состояние человека, его возраста и других факторов может привести к развитию осложнений и обострению заболеваний.  

Как не навредить организму силовыми тренировками? Советы врача и фитнес-тренера-10

Елена Серик:  
Чего мы опасаемся, конечно, при сердечно-сосудистых заболеваниях – такие нагрузки могут спровоцировать гипертонический криз, соответственно, развития инсульта, инфаркта или срывов ритма. Если это заболевание опорно-двигательного аппарата – это может быть чревато вывихами, растяжением, разрывом сухожилий, связок. Если это беременность – это может вызвать и преждевременные роды, прерывание беременности. При злокачественных новообразованиях ускоряется кровообращение.  

Не важно, какое время вы выбрали для занятия спортом, главное, чтобы вам было комфортно и приятно заниматься.  

Как не навредить организму силовыми тренировками? Советы врача и фитнес-тренера-13

Александра Зайцева:  
Если у вас есть проблемы со спиной, с коленями, с тазобедренными суставами, то лучше выбирать кардио-нагрузки, допустим, дорожка, эллипс. Или выбирать тренировки на гибкость, то есть растяжка, йога и так далее.  

Если вдруг силовые нагрузки вам противопоказаны, не стоит отчаиваться. Есть множество других альтернативных вариантов. К тому же, эти упражнения вы сможете выполнять даже в домашних условиях без использования инвентаря.  

Как не навредить организму силовыми тренировками? Советы врача и фитнес-тренера-16

Александра Зайцева:  
Одно из самых безопасных упражнений – румынская тяга. Сейчас мы попробуем его с вами повторить.  

Ноги на ширине плеч, медленно начинайте наклонять корпус вперед.  

Как не навредить организму силовыми тренировками? Советы врача и фитнес-тренера-19

Александра Зайцева:  
Это наклоны. Голень перпендикулярно полу, как будто ягодицами мы пытаемся открыть дверь. Спина ровная, коленный сустав зафиксирован. Также мы можем осуществить такое движение, как наклоны с вытянутыми руками.  

В свои тренировки можно включить и выпады, но не торопитесь при выполнении, старайтесь соблюдать технику. Заключительное упражнение – отведение бедра назад.  

Как не навредить организму силовыми тренировками? Советы врача и фитнес-тренера-22

Александра Зайцева:  
Для этого мы опускаемся на локти либо на упор. И отводим бедро с зафиксированной спиной, полусогнутая нога вниз, прямая вверх.  

# Здоровье # общество # Александра Зайцева # Валерия Яскевич # Фотофакт

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