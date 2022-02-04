Обращайте внимание на состав. Действительно ли дезодорант может вызвать рак молочной железы?

Спрос на дезодоранты есть в любое время года. Пот – естественная реакция организма, которая способствует очищению пор. Мы решили разобраться, чем отличается дезодорант от антиперспиранта и чему отдать предпочтение зимой.

Вероника Макаревич, корреспондент:

При выборе данного средства гигиены я в первую очередь обращаю внимание на длительность его действия, то есть если это дезодорант или антиперспирант, главное, чтобы он действовал в течение всех 24 часов. Обращаю внимание, чтобы он не оставлял следов на одежде. Из-за этого я отдаю свое предпочтение спреям, потому что они быстрее высыхают. Не оставляют следов, белых пятен на вещах.

Екатерина Карпилович, врач-дерматовенеролог, косметолог:

Мы используем дезодоранты и антиперспиранты, и в них есть существенные отличия. Дезодорант – парфюмированные отдушки, которые содержат спирт и бактерицидные компоненты, они просто маскируют запах пота. Антиперспирант отличается тем, он влияет на сокращение железы и уменьшение выработки пота. Лучше, если ваш дезодорант не будет содержать таких веществ, как парабены, парфюмированные отдушки, триклозаны. Указывать на наличие этих веществ в составе может резкий запах дезодоранта.

Екатерина Карпилович:

Триклозан может входить в состав многих косметических средств, в том числе дезодоранты, антиперспиранты. Он влияет на геном клетки и уменьшает репродуктивную функцию организма. Большое содержание солей алюминия тоже нужно с осторожностью использовать женщинам, которые склонны к раку молочной железы. Невероятно, но факт. Не многие знают, что у женщин количество потовых желез больше, чем у мужчин, но вторые потеют чаще. Поэтому существенной разницы между женским и мужским дезодорантом нет. Незначительно могут отличаться мужские дезодоранты чуть большим содержанием солей алюминия.

Екатерина Карпилович:

В зимнее время года лучше пользоваться дезодорантами или антиперспирантами на кремовой основе. Есть дезодоранты-крема, они не так часто представлены у нас на рынке, но они существуют. Дезодоранты, которые не содержат спирта и не пересушивают. Стоит избегать дезодорантов, содержащих спирты, они высушивают кожу, которая в осенне-зимний период и так высушена за счет сниженной влажности воздуха в помещениях. Дезодоранты можно найти как у бюджетных производителей, так и среди «люксовых» брендов. Стоит ли переплачивать за бренд и какие преимущества у минеральных дезодорантов?