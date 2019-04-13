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«Чтобы был порядок и чистые помыслы в душе». Более сотни активистов навели порядок в урочище «Куропаты»

13 апреля 2019 17:19
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Новости Беларуси. 13 апреля более сотни активистов наводили порядок в урочище «Куропаты», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На субботник пришли представители молодежного союза, профсоюзов, активисты «Белой Руси», Красного Креста и ветеранских организаций.

«Чтобы был порядок и чистые помыслы в душе». Более сотни активистов навели порядок в урочище «Куропаты»-1

«Чтобы был порядок и чистые помыслы в душе». Более сотни активистов навели порядок в урочище «Куропаты»-3

Участники акции убирали и благоустраивали место памяти после зимы. Его приводят в порядок уже не первый год. Почти половина волонтеров – молодежь БРСМ.

«Чтобы был порядок и чистые помыслы в душе». Более сотни активистов навели порядок в урочище «Куропаты»-6

Кирилл Шик, первый секретарь Минской областной организации БРСМ:
Мы займаемся валанцёрскім добраўпарадкаваннем тэрыторыі – і Кургана Славы, і Хатыні, і рэгіянальных месцаў пахавання – гэта брацкія магілы. Гэта ўсе тыя тэрыторыі, дзе неабходна, па-першае, валанцёрская дапамога, па-другое, каб захоўваць тую памяць, якая захоўваецца на гэтых мясцінах.

«Чтобы был порядок и чистые помыслы в душе». Более сотни активистов навели порядок в урочище «Куропаты»-9

Виктор Малиновский, председатель Минского областного объединения профсоюзов:
Я был здесь очень много раз. Никогда мне в душе не было, что я не должен сюда идти. Я должен прийти, и наши коллеги должны прийти, чтобы навести порядок, чтобы человек мог спокойно прийти, вспомнить что-то. Историю забывать нельзя. Поэтому мы здесь сегодня для того, чтобы была память, чтобы был порядок и чистые помыслы в душе.

Впереди у волонтеров благоустройство еще целого списка мемориалов и мест захоронения наших земляков. Это добрая традиция в канун светлых христианских праздников – наводить порядок на родной земле.

«Чтобы был порядок и чистые помыслы в душе». Более сотни активистов навели порядок в урочище «Куропаты»-12

«Чтобы был порядок и чистые помыслы в душе». Более сотни активистов навели порядок в урочище «Куропаты»-14

«Чтобы был порядок и чистые помыслы в душе». Более сотни активистов навели порядок в урочище «Куропаты»-16

«Чтобы был порядок и чистые помыслы в душе». Более сотни активистов навели порядок в урочище «Куропаты»-18

# Историко-культурные ценности Беларуси # общество # Кирилл Шик # Виктор Малиновский # Фотофакт

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