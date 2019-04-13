«Чтобы был порядок и чистые помыслы в душе». Более сотни активистов навели порядок в урочище «Куропаты»

Новости Беларуси. 13 апреля более сотни активистов наводили порядок в урочище «Куропаты», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На субботник пришли представители молодежного союза, профсоюзов, активисты «Белой Руси», Красного Креста и ветеранских организаций.

Участники акции убирали и благоустраивали место памяти после зимы. Его приводят в порядок уже не первый год. Почти половина волонтеров – молодежь БРСМ.

Виктор Малиновский, председатель Минского областного объединения профсоюзов:

Я был здесь очень много раз. Никогда мне в душе не было, что я не должен сюда идти. Я должен прийти, и наши коллеги должны прийти, чтобы навести порядок, чтобы человек мог спокойно прийти, вспомнить что-то. Историю забывать нельзя. Поэтому мы здесь сегодня для того, чтобы была память, чтобы был порядок и чистые помыслы в душе.

Впереди у волонтеров благоустройство еще целого списка мемориалов и мест захоронения наших земляков. Это добрая традиция в канун светлых христианских праздников – наводить порядок на родной земле.