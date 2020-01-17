Ольга Вронская: «Все мои ученики ждали, когда же наконец я стану заслуженной артисткой»

Ольга Вронская, солистка «Молодежного театра эстрады»:

Это очень красивое звание – заслуженная артистка Республики Беларусь. Его очень почетно носить. Я даже могу сказать, что все мои студенты, все мои ученики ждали, когда же наконец я стану заслуженной артисткой. Что для меня звание? Во-первых, появляется больше сил, хочется работать, хочется творить дальше.