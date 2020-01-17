Ольга Вронская: «Все мои ученики ждали, когда же наконец я стану заслуженной артисткой»

Новости Беларуси. Президент Беларуси вручил государственные награды представителям различных сфер деятельности. Церемония состоялась во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Пример ваших заслуг должен стать ориентиром». Александр Лукашенко вручил госнаграды представителям различных сфер
Ольга Вронская, солистка «Молодежного театра эстрады»:
Это очень красивое звание – заслуженная артистка Республики Беларусь. Его очень почетно носить. Я даже могу сказать, что все мои студенты, все мои ученики ждали, когда же наконец я стану заслуженной артисткой. Что для меня звание? Во-первых, появляется больше сил, хочется работать, хочется творить дальше.