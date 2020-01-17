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«Пример ваших заслуг должен стать ориентиром». Александр Лукашенко вручил госнаграды представителям различных сфер

17 января 2020 10:48
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Новости Беларуси. Из рук Президента. 17 января государственные награды во Дворце Независимости получили 40 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ордена, медали и звания заслуженных.. Это давняя традиция чествовать лучших в своем деле за преданность стране и вклад в ее развитие. Александр Лукашенко отметил, что труд каждого важен для государства, а высокие результаты вызывают чувство гордости за белорусский народ.

«Пример ваших заслуг должен стать ориентиром». Александр Лукашенко вручил госнаграды представителям различных сфер-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Здесь собрались представители практически всех важнейших сфер жизни. Пример ваших заслуг должен стать ориентиром на весь предстоящий 2020-й трудовой год.

Приветствуя вас, я хотел бы обратиться ко всем белорусам и выразить признательность прежде всего представителям производственной сферы. Благодаря вам продукция под маркой «Зроблена ў Беларусі» высоко ценится в разных уголках нашей планеты. Доверие людей качеству наших товаров дорогого стоит, но требует постоянной самоотдачи и упорства в работе.

Сегодня мы благодарим за труд белорусских ученых. Занимаясь научно-исследовательской деятельностью, они создают технологическую основу развития Беларуси.

«Пример ваших заслуг должен стать ориентиром». Александр Лукашенко вручил госнаграды представителям различных сфер-4

Высоких наград и званий удостоены деятели культуры и искусства, творческие проекты многих отечественных музыкантов, вокалистов, художников, кинематографистов иногда, Являются золотым фондом, национальным достоянием Беларуси.

Приветствую также и атлетов, которые пополнили ряды заслуженных мастеров спорта. Прославляя страну своими победами, вы объединяете всех нас в самом искреннем чувстве – чувстве национальной гордости.

Сегодня мы также отмечаем труд педагогов. На ваших плечах ответственность за самое ценное – будущее нашей страны и укрепление самосознания белорусов.

В год 75-летия Великой Победы необходимо уделить особое внимание вопросам сохранения исторической памяти и традиционных нравственных ценностей, воспитания подрастающего поколения на примерах героического подвига нашего народа.

Особые слова благодарности адресую военным, сотрудникам правоохранительных органов и судебной системы. Любые цели достижимы, когда в обществе царят мир, стабильность и порядок.

«Пример ваших заслуг должен стать ориентиром». Александр Лукашенко вручил госнаграды представителям различных сфер-7

«Пример ваших заслуг должен стать ориентиром». Александр Лукашенко вручил госнаграды представителям различных сфер-9

«Пример ваших заслуг должен стать ориентиром». Александр Лукашенко вручил госнаграды представителям различных сфер-11

«Пример ваших заслуг должен стать ориентиром». Александр Лукашенко вручил госнаграды представителям различных сфер-13

«Пример ваших заслуг должен стать ориентиром». Александр Лукашенко вручил госнаграды представителям различных сфер-15

Государственное признание это еще и доверие, которое вдохновляет воплощать в жизнь самые амбициозные планы. В зале сегодня дипломаты, артисты, силовики, спортсмены, представители самых разных профессий.

Ольга Вронская: «Все мои ученики ждали, когда же наконец я стану заслуженной артисткой»

«Пример ваших заслуг должен стать ориентиром». Александр Лукашенко вручил госнаграды представителям различных сфер-18

Андрей Евдоченко, заместитель министра иностранных дел Беларуси:
Я непосредственно в Министерстве иностранных дел отвечаю за внешнеэкономические связи.

Мы прошли очень два удачных года – 2017 и 2018, когда мы наращивали объемы нашей торговли и экспорт Республики Беларусь, расширялся на зарубежные рынки. Поле нашей работы не ограничено в той сфере, которую я курирую. Конечно, есть огромный потенциал.

«Пример ваших заслуг должен стать ориентиром». Александр Лукашенко вручил госнаграды представителям различных сфер-21

Анна Шевеленко, многократный чемпион мира по скоростной радиотелеграфии:
Наверное, даже скромность не уместна. Я скажу, что национальная сборная по радиоспорту уже около 10 лет – абсолютный чемпион мира. То есть белорусские радисты – самые сильные в мире, причем от поколения передаются эти традиции.

Увлек такой необычный спорт, который не на слуху. Увлек коллектив, увлек тренер.

«Пример ваших заслуг должен стать ориентиром». Александр Лукашенко вручил госнаграды представителям различных сфер-24

Валерий Полищук, начальник Могилевского института МВД Беларуси:
Я, несомненно, горд этой наградой. Так как я являюсь руководителем Могилевского института МВД, это пример курсантам для подражания, потому что я сам в свое время начинал курсантом и дальше дослужил до генерала.

«Пример ваших заслуг должен стать ориентиром». Александр Лукашенко вручил госнаграды представителям различных сфер-27

«Пример ваших заслуг должен стать ориентиром». Александр Лукашенко вручил госнаграды представителям различных сфер-29

«Пример ваших заслуг должен стать ориентиром». Александр Лукашенко вручил госнаграды представителям различных сфер-31

«Пример ваших заслуг должен стать ориентиром». Александр Лукашенко вручил госнаграды представителям различных сфер-33

Приятным бонусом для награжденных стала экскурсия по Дворцу Независимости. Это возможность воочию увидеть залы, в которых происходят ключевые для страны события, а также резонансные международные встречи, принимаются важнейшие решения. Гостям рассказали об интерьерах. В основном, напомним, в строительстве и отделке Дворца Независимости использовалась отечественная продукция. Раскрыли также некоторые любопытные подробности громких событий, которые уже прошли в этих стенах.

«Пример ваших заслуг должен стать ориентиром». Александр Лукашенко вручил госнаграды представителям различных сфер-36

«Пример ваших заслуг должен стать ориентиром». Александр Лукашенко вручил госнаграды представителям различных сфер-38

«Пример ваших заслуг должен стать ориентиром». Александр Лукашенко вручил госнаграды представителям различных сфер-40

«Пример ваших заслуг должен стать ориентиром». Александр Лукашенко вручил госнаграды представителям различных сфер-42

# Госнаграды # общество # Александр Лукашенко # Андрей Евдоченко # Анна ШевеленкоВалерий Полищук # Фотофакт

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