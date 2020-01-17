«Пример ваших заслуг должен стать ориентиром». Александр Лукашенко вручил госнаграды представителям различных сфер

Новости Беларуси. Из рук Президента. 17 января государственные награды во Дворце Независимости получили 40 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ордена, медали и звания заслуженных.. Это давняя традиция чествовать лучших в своем деле за преданность стране и вклад в ее развитие. Александр Лукашенко отметил, что труд каждого важен для государства, а высокие результаты вызывают чувство гордости за белорусский народ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Здесь собрались представители практически всех важнейших сфер жизни. Пример ваших заслуг должен стать ориентиром на весь предстоящий 2020-й трудовой год. Приветствуя вас, я хотел бы обратиться ко всем белорусам и выразить признательность прежде всего представителям производственной сферы. Благодаря вам продукция под маркой «Зроблена ў Беларусі» высоко ценится в разных уголках нашей планеты. Доверие людей качеству наших товаров дорогого стоит, но требует постоянной самоотдачи и упорства в работе. Сегодня мы благодарим за труд белорусских ученых. Занимаясь научно-исследовательской деятельностью, они создают технологическую основу развития Беларуси.

Высоких наград и званий удостоены деятели культуры и искусства, творческие проекты многих отечественных музыкантов, вокалистов, художников, кинематографистов иногда, Являются золотым фондом, национальным достоянием Беларуси. Приветствую также и атлетов, которые пополнили ряды заслуженных мастеров спорта. Прославляя страну своими победами, вы объединяете всех нас в самом искреннем чувстве – чувстве национальной гордости. Сегодня мы также отмечаем труд педагогов. На ваших плечах ответственность за самое ценное – будущее нашей страны и укрепление самосознания белорусов. В год 75-летия Великой Победы необходимо уделить особое внимание вопросам сохранения исторической памяти и традиционных нравственных ценностей, воспитания подрастающего поколения на примерах героического подвига нашего народа. Особые слова благодарности адресую военным, сотрудникам правоохранительных органов и судебной системы. Любые цели достижимы, когда в обществе царят мир, стабильность и порядок.

Государственное признание это еще и доверие, которое вдохновляет воплощать в жизнь самые амбициозные планы. В зале сегодня дипломаты, артисты, силовики, спортсмены, представители самых разных профессий. Ольга Вронская: «Все мои ученики ждали, когда же наконец я стану заслуженной артисткой»

Андрей Евдоченко, заместитель министра иностранных дел Беларуси:

Я непосредственно в Министерстве иностранных дел отвечаю за внешнеэкономические связи. Мы прошли очень два удачных года – 2017 и 2018, когда мы наращивали объемы нашей торговли и экспорт Республики Беларусь, расширялся на зарубежные рынки. Поле нашей работы не ограничено в той сфере, которую я курирую. Конечно, есть огромный потенциал.

Анна Шевеленко, многократный чемпион мира по скоростной радиотелеграфии:

Наверное, даже скромность не уместна. Я скажу, что национальная сборная по радиоспорту уже около 10 лет – абсолютный чемпион мира. То есть белорусские радисты – самые сильные в мире, причем от поколения передаются эти традиции. Увлек такой необычный спорт, который не на слуху. Увлек коллектив, увлек тренер.

Валерий Полищук, начальник Могилевского института МВД Беларуси:

Я, несомненно, горд этой наградой. Так как я являюсь руководителем Могилевского института МВД, это пример курсантам для подражания, потому что я сам в свое время начинал курсантом и дальше дослужил до генерала.