«У людей надо развивать добрую зависть, чтобы они хотели быть успешными». Как открыть своё дело на селе

Успех в любом деле всегда зависит от первого шага. Тем более, если это бизнес. Тут, что называется, как запряжёшь, так и поедешь. Часто бывает, что у человека есть желание, энтузиазм, а вот куда их приложить – непонятно. Помочь начинающим – такова цель бизнес-инкубатора в деревне Комарово. Подробнее рассказываем о школе предпринимательства в программе «Центральный регион».

Сюда приходят те, кто горит мечтой. Из Мядельского, Вилейского, Молодечненского районов. Кстати, есть резиденты из других областей Беларуси. Центр образовался несколько лет назад и уже дал путёвку в жизнь не одному успешному делу. Дадим слово директору – Эдуарду Войцеховичу. Начнём с необычной фотовыставки.

Эдуард Войцехович, директор бизнес-инкубатора:

Мы подготовили фотографии – здесь представлена информация всех бизнес-предприятий, которые мы создали за последние полтора года. За это время мы создали 24 предприятия в 4 районах нашей республики. Потому что Комарово находится в равной удаленности от Мяделя, Постав, Сморгони и Островца. Исторически в Комарово было профессионально-техническое училище. Далее – образовательный центр. Вот мы и продолжаем дальше традиции обучения предпринимательскому делу. Я бы даже сказал, здесь все стартапы успешные. Например, театр деревенский в агроусадьбе. Дальше – кафе, мини-кафе передвижное. Интересный проект – производство деревянных игрушек – очень модно, из экологического материала, и заказы у него не только по республике, но и за пределами.

Что такое бизнес-инкубатор и как это работает. Он располагает некоторым количеством зданий и площадей, на которых и создаются предприятия. Как правило, это вышедшие из оборота хозпостройки.

Эдуард Войцехович:

Мы организовали школу молодого предпринимателя, начинающего предпринимателя, люди здесь разных возрастов. Наши предприниматели прошли курс обучения на протяжении 4 месяцев примерно, потом была защита проектов, бизнес-плана. После этого самые успешные проекты получили поддержку финансовую – от 2 до 10 тысяч евро в эквиваленте примерно. Мы параллельно с ними создавали эти предприятия, помогали с точки зрения технологии, экономии, закупки товаров, услуг. В дальнейшем мы планируем развивать свою базу производственную и размещать здесь предприятия, которые были бы как бизнес-модели. Чтобы не только на словах учить, чтобы мы могли показывать, как организовывать производство.

Такие живые модели уже есть. Здесь же, в Комарово, например, работает замечательная пекарня. Для местных жителей – и рабочие места, и свой фирменный бесподобный хлеб, и другие лакомства. Пример удачный. И многие уже хотят повторить. Эдуард Войцехович:

Мы активно работаем с Раковом. Там православная церковь задумала организовать пекарню. Мы их консультируем и с точки зрения технологий, и что касается организации производства, закупки оборудования. Из других регионов к нам обращаются – из Брестской, Гомельской области. Мы стараемся помогать и развивать предпринимательство. Мы активно сотрудничаем с банками. Беларусбанк нас кредитует по программе «МОСТ». Это очень выгодное сотрудничество. Практически можно работать с беспроцентным кредитом. Наше предприятие получило такой кредит в объеме 60 тысяч рублей. Это не так-то и мало, чтобы постоянно иметь деньги в обороте, чтобы работать. Потом мы сотрудничаем с различными ассоциациями предпринимательскими, которые находятся в Минске. Сотрудничаем с другими учебными заведениями. МЫ сотрудничаем с организацией, которая занимается тренингом и развитием предпринимательства. То есть мы стараемся использовать различный потенциал, чтобы развивать бизнес в сельской местности.

Направленность именно на сельскую местность – главная фишка инкубатора. Задача – показать, что деревня – это не только аграрное хозяйство. Привлечь молодёжь. Здесь уверены: малый бизнес способен обеспечить и зарплату и уровень жизни по столичным меркам за пределами кольцевой дороги. Эдуард Войцехович:

Мы будем активно заниматься в этом году, чтобы разместить здесь, у нас в бизнес-инкубаторе IT-компанию. Это не обязательно концентрировать в Минске или других больших городах. В мире везде за городом существуют такие учебные центры для развития предпринимательство. Мы хотим быть «первой ласточкой» у нас, в Беларуси и показать, что бизнес-школа может успешно работать в сельской местности. От теории перейдём к конкретным примерам. Буквально через дорогу от инкубатора есть магазин. Он же – уютное кафе. Удобное место – самый центр. Продукты по карману местным жителям. И особенность деревенского быта – душевность. Эти три компонента дали успех стартапу. Сейчас хозяин планирует расширяться. Польза очевидная – в бюджет идут налоги, и даже люди из городов возвращаются в родные места. Работа же есть.

Анастасия Бабич:

Я отучилась в Минске в колледже, отработала, а потом решила сюда. Здесь открывалась пекарня, потом попробовала себя на баре. Мне нравится общаться с людьми, работать. Условия труда такие же, как в Минске? Анастасия Бабич:

Я бы даже сказала, что лучше.