«Тренировки классные». 13-летний мальчик попал в школу олимпийского резерва благодаря акции «Наши дети»
Новости Беларуси. На пути к спортивной карьере. Еще одна мечта сбылась благодаря акции «Наши дети». 13-летний подросток попал в школу олимпийского резерва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Артем накануне Нового года вместе с родителями , братьями и сестрами встречал благотворителей. Подарки для детского дома семейного типа привезли достойные. Но не только ноутбуки интересует нынешнюю молодежь.
В беседе со взрослыми гостями парень озвучил свою мечту: стать профессиональным спортсменом. И вот сейчас он усердно осваивает боксерские навыки.
Артем Николаенко, воспитанник Марьиногорского детского дома семейного типа:
Я хотел попасть сюда, когда только начал заниматься боксом. Ездил на разные соревнования. Попал сюда. Тут все общительные, тренировки классные. Чтобы попасть сюда, нужно великий дух иметь, тренироваться.
Сергей Григерев, старший тренер Минской области по боксу:
У мальчика есть большой потенциал, и если он будет так же стараться на тренировках, выкладываться полностью, то я думаю, что его ждет высокий спортивный результат.
Сегодня же в доме семьи Артема ждут еще один подарок. Для них приобретен легковой автомобиль.