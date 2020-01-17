«Тренировки классные». 13-летний мальчик попал в школу олимпийского резерва благодаря акции «Наши дети»

Новости Беларуси. На пути к спортивной карьере. Еще одна мечта сбылась благодаря акции «Наши дети». 13-летний подросток попал в школу олимпийского резерва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Артем накануне Нового года вместе с родителями , братьями и сестрами встречал благотворителей. Подарки для детского дома семейного типа привезли достойные. Но не только ноутбуки интересует нынешнюю молодежь.